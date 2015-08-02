Kılıçdaroğlu: Erken seçim olursa gönlümüzde yatan....

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim ihtimalinin de konuşulduğu görüşmesine ilişkin anekdotları aktardı. Munyar, Kılıçdaroğlu’nun “Tüzüğümüzde adayların yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi kuralı var. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bu konuda görüş soracağız. Gönlümüzde yatan arkadaşlarımızın devam etmesi yönünde” sözlerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun erken seçim olması halinde yeni seçilen milletvekili arkadaşlarımızın emekli olmalarını sağlayacak bir düzenlemeyi uygun görmem" dediğini aktaran Vahap Munyar’ın ‘Kılıçdaroğlu seçim tespihini bana verdi’ başlığıyla Hürriyet’te yayımlanan (2 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

7 Haziran seçimleri öncesi, mayıs ayının ilk günleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitingi yolculuğuna meslektaşlarım Hayri Çetinkaya ve Şükrü Andaç'la eşlik ediyoruz...

Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Genel Kurulu sonrası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Çetin Osman Budak (şimdi CHP milletvekili) ve Sinan Aygün'le Ankara Etimesgut Havaalanı'na geldi.

Aygün, Türk Hava Kurumu'ndan (THK) kiraladıkları iş jetine bininceye kadar Kılıçdaroğlu'na eşlik edip, sonra ayrıldı. Uçakta Kılıçdaroğlu'nun karşısına oturdum. Uçak piste doğru yol alırken, gözüm su şişesine asılı tespihe takıldı:

- Sayın Genel Başkan, bu tespih kimin?

- Sinan Bey'in (Aygün). Bu seçim dönemi için bana verdi.

- Tespih çekme alışkanlığınız var mıdır? Sever misiniz?

- Severim. Ceketlerimin cebinde arada bulundururum.

- Seçim sonrasında bu tespih ne olacak?

- Sinan Bey'e iade edeceğim.

O an içimden geldi, tespihi anı olarak istedim:

- Bu tespihi 7 Haziran seçimlerinin anısı olarak bana verir misiniz?

- Buyurun, şimdi alın.

- Hayır... Siz seçim kampanyası döneminde kullanın. Seçimden sonra alırım.

O gün uçakta yaptığımız sohbeti 4 Mayıs'ta yazdım. Tespihten söz etmedim. Ancak, gazetemizde 10 Mayıs 2015 günü yayınlanan "Ankara Kulisi"nde tespih konusu yer aldı. Kılıçdaroğlu, bir başka yolculuk sırasında tespihin fotoğrafını çeken arkadaşımıza konuyu aktardı:

- Bu tespih, seçim dönemi boyunca bu uçağın demirbaşı oldu. Seçimden sonra bir meslektaşınıza vereceğim.

Ankara Kulisi'nde o yazıyı kaleme alan arkadaşımız da tespihin adresi için şu tanımlamayı yeğledi:

- Hem Kılıçdaroğlu'nun, hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uçağına binen nadir isimlerden biri...

Bunun üzerine tespih öyküsünü yazma gereği doğdu. Konuyu yazmak için tespihi almayı bekledim.

7 Haziran seçimlerinden birkaç gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu aradı:

- Sayın Genel Başkan tespihi sana iletmemi istedi. Tespih hazır, haberin olsun.

- Kulislere konu olmuş tespihi sayın Genel Başkan'ın elinden almak isterim.

Geçen perşembe günü tespihi elden almak üzere CHP Genel Merkezi'ne gittim. Kılıçdaroğlu'nun odasına girdiğimde tespih masasının üzerinde duruyordu. Masadan alıp, imamesini gösterdi:

- İmame kırılmıştı, yaptırdık. Buyurun tespih artık sizin.

Böylece, Sinan Aygün'ün tespihine "7 Haziran seçimleri anısı" olarak resmen ve törenle el koymuş oldum...

Yeni milletvekilleri emekli olabilecek mi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni milletvekillerinin emeklilik konusunu sordum:

- Hükümet kurulamaz ve kasım ayında erken seçime gidilirse, ilk kez milletvekili olanlar emeklilik hakkı kazanamayacak değil mi?

- Milletvekili olarak emeklilik için 2 yılı doldurmaları gerekiyor.

- Kasımda seçime gidilecek olursa onlar için bir düzenleme gündeme gelir mi?

- Ben böyle bir düzenlemenin yapılmasını doğru bulmam.

Kasımda seçim olursa aday kadrosu değişir mi

Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerin kasım ayında tekrarlanması olasılığına ne kadar hazır olduklarını sordum:

- Oylarınızı artırmak için neler söyleyeceksiniz?

- Seçim beyannamemizde bazı değişiklikler yapıyoruz. Örneğin dış politika bölümü yeniden ele alınıyor.

- Kasımda seçim gündeme gelirse, aynı aday kadrosuyla mı sandığa gideceksiniz?

- Tüzüğümüzde adayların yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi kuralı var. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bu konuda görüş soracağız. Gönlümüzde yatan arkadaşlarımızın devam etmesi yönünde.

Ekonomi kan kaybediyor

Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomiyle ilgili şu yorumu yaptı:

- Ekonomi birden fazla alanda kan kaybediyor. Dünya ekonomisi iyi izlenerek ona göre politikaların oluşturulması gerekiyordu, yapılamadı. Bağımsız idari otoriteler, işlevlerini beklendiği şekilde yerine getiremedi. Siyasi otoritenin beklentisine uygun politikalar oluşturdu. Bu durum işsizlik, enflasyon, kur artışı ve durgunluk olarak yansıdı.