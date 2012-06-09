Kılıçdaroğlu: Erdoğan'la görüştüm çünkü...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'da partisinin il kongresinde konuştu. Başbakan Erdoğan ile yaptığı terör zirvesi gündemindeydi. CHP lideri neden Başbakan ile görüştüğünü anlattı. "Sorunu çözmek siyasetin görevi" dedi. "Ülkenin sorunları için bir araya gelmeyeceğiz de ne zaman geleceğiz?" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Ordu Atatürk Spor Salonu'nda yapılan olağan il kongresine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasına, yeni CHP'nin halka daha yakın bir parti olduğunu anlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Yeni CHP halka yakın parti, halk için çalışan parti, kökleri Kuvayi Milliye dayanan parti, bu parti şimdi Türkiye'nin ne sorunu varsa çözüm üreten partidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin düne kadar "statükocu bir parti olarak" adlandırıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Biz darbe hukukunun kalkmasını, özel yetkili mahkemelerin kalkmasını istiyoruz, yüzde 10 seçim barajının kalkmasını, yargının bağımsız, özgür, özel ve tarafsız olmasını istiyoruz.

Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk'ün vasiyetine uygun eski konumuna getirilmesini istiyoruz. Biz bu ülkede kadın erkek eşitliği istiyoruz, gençler üzerinde baskının kalkmasını istiyoruz. Nerede söyleyeceğiz biz bunları, masada söyleyeceğiz. Bakın daha düne kadar nereye giderseniz gidin, 'CHP statükocu bir partidir, CHP değişime, dönüşüme karşı bir partidir, AKP demokrasiyi getiriyor, CHP engelleyen partidir' diyorlardı. Şimdi ister Amerika, ister Fransa, ister Berlin, ister Brüksel'e gidin, değişimin, dönüşümün, demokrasinin adresi CHP'dir."

İlk kez Brüksel'e gittiğinde 30 gazetecinin hapiste olduğunu söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Şimdi 102 gazeteci var hapiste. İşine son verilenler hariç. Medya üzerindeki baskıyı biliyoruz. Yazmaktan korkan bir gazeteci, medya patronu, bu düzen sağlıklı bir düzen değil. Düne kadar biz ne diyorduk, 'özel yetkili mahkemeler siyasi otoritenin emrindedir, operasyon mahkemeleri' diyorduk. İtiraz ediyorlardı, hakkımda fezleke bile düzenlendi. Şimdi Bekir Bozdağ ne diyor, 'özel yetkili mahkemelerin alanı genişledi, yeni düzenleme yapacağız' diyor. Demek ki CHP doğruyu söylüyormuş. Onlar da kabul etmeye başladılar" dedi.

'Terör sorunu'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 30-35 yıldır çözülmeyen bir sorun olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Şehidi olmayan hiçbir il yok. 81 ilimiz var, 81'inde de şehidimiz var. 30-35 yıldır bu sorun çözülmüyor. Şimdi sormamız gereken birinci soru şu, 30-35 yıldır sorunu çözmeyen kim? Ben söyleyeyim, bu sorunu çözmeyen siyaset kurumudur. Çözüm üretmemiz lazım. Bir masanın etrafında oturup insanların adam gibi konuşması lazım. Biz ne yaptık, hiçbir 'şöyle çözülsün böyle çözülsün' diye öneri getirmedik. Bizim yaptığımız şu parlamentoda dört tane mi siyasi parti var, dört siyasi partinin akil insanları yani akıllı insanları, bu konuda çaba harcamış, bu konuda mürekkep yalamış insanlar bir masanın etrafında toplansınlar, 'biz bunu nasıl çözeriz' diye düşünsünler. Başka yerde konuşmayalım, Meclis'te konuşalım. Madem ki Meclis milli iradeyi yansıtıyor, orada oturalım, bu sorunu nasıl çözeceğimizi tartışalım."

'Her sorunla ilgilenen tek parti olacağız'

"Buradan söylüyorum, ister masaya otursunlar ister oturmasınlar, 70 milyonu aşan tüm yurttaşlara sesleniyorum, bu sorunu çözecek CHP'dir" diyen Kılıçdaroğlu, "Emeklinin mi, memurun mu, fındık üreticisinin mi, kimin derdi varsa çözüm CHP'dir. Her sorunla ilgilenen tek parti olacağız. Bizim projelerimizi şimdi uyguluyorlar. Peki onların bir projesi vardı, Kanal İstanbul planını gören var mı? Projesini gören var mı? Maliyeti bilen var mı? Hayır, hayali bir proje. Bizim projelerimiz insana dokunan projeler" ifadelerini kullandı.