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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Yenikapı davetine CHP MYK'da karar verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu 'demokrasi mitingi'ne davet etmişti

05 Ağustos 2016 13:08

CHP MYK saat 11.00'deki toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Yenikapı'da yapılacak olan ''Demokrasi ve Şehitler Mitingi''ne davet edilmesi konusu ele alınacak.

Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada mitinge katılmayacağını ifade etmiş, ancak bir heyet göndereceklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun da orada olmasını istiyorum" diyerek Kılıçdaroğlu'na mitinge katılması yönünde çağrı yapmıştı, Başbakan Binali Yıldırım da CHP liderini arayarak daveti yinelemişti. CHP'nin kararı, MYK toplantısında netleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise mitinge katılacağını duyurmuştu.

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KılıçdaroğluCumhurbaşkanı ErdoğandavetteklifYenikapı

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