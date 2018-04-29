Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın yakınları vergi cenneti Man Adası'na milyonlarca dolar gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu ykaınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini söyledi.

Para transferlerine ait belgelerin ellerinde olduğunu söyleyen CHP lideri, bir süredir kamuoyunda tartışılan ve Erdoğan'ın "ispatlanırsa istifa ederim" dediği iddialar konusundaki sözlerine "Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya" diyerek başladı.

"Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım. 21 Kasım 2017'de yine sorular sordum. 'Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün bir vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin' dedim." diye konuştu.

1 Ağustos 2011'de Man Adası'nda, Sıdkı Ayhan'ın 1 sterlin sermayeyle Bellway adlı bir şirket kurduğunu ve daha sonra Kasım Öztaş'a devrettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, daha sonra bu şirkete yapılan para transferlerini şöyle sıraladı.

"Şimdi diyecekler ki, bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde." diyen Kılıçdaroğlu ayrıca bu para transferlerine ait banka dekontlarının da elinde olduğun söyledi ve konuşmasını "Hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta." diyerek tamamladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilk yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan oldu.

Turan "Biz bu iddiayı zaten ciddiye almamıştık. Az önce izledik Kılıçdaroğlu'nu. Bütün iddiaları yalan. Açıkladığı belgeler ticaret kaynaklı. İddialar çöktü, resmi işlemi belge diye sundu. Kılıçdaroğlu, istifa etmeli. " dedi.