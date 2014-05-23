Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın tek derdi kırılan cam ve çerçeveler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin yaşamını yitirdiği Okmeydanı’nda yaşanan olaylara ilişkin, "Erdoğan'ın tek derdi kırılan cam ve çerçeveler. Ölenlere hiç acımadı" dedi. "Böyle bir Başbakanla ilk kez karşılaşıyor Türkiye Cumhuriyeti" diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece kendi insanları ile değil bütün dünya ile kavgalı" ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Erdoğan'ın tek derdi kırılan cam ve çerçeveler. Ölenlere hiç acımadı. Polise yönelik şiddete de karşıyız. Polisin görevi toplumda huzuru sağlamaktır. Demokrasilerde protesto en doğal haktır. Eğer şiddete yönelirse protestolar polis o zaman müdahale eder. Ama kurşun kullanarak değil. Erdoğan Türkiye'yi ateşe attı. Müthiş bir kutuplaşma var. Biz Burak Can'a da sahip çıkıyoruz Berkin Elvan'a da sahip çıkıyoruz. Ülkenizdeki vatandaşlar arasında ayrımn yaparsanız olmaz. Bu nasıl bir Başbakanlık anlayışıdır anlamakta zorluk çekiyoruz.

Ülkeyi yöneten insanların kucaklayıcı bir dil kullanmaları gerekir. Eleştiriye saygı göstermeleri gerekir. Bırakın saygı göstermeyi eleştirilere tahammül edemiyor.

Bugüne kadar bu toplum bölünmedi, Erdoğan bölmeye çalışıyor. Türkiye çatışmadı, Erdoğan çatıştırmaya çalışıyor. Etrafındaki insanların Erdoğan'ı uyarması gerekir.

Dünyanın hangi ülkesine gitseniz artık Erdoğan'ı diktatör olarak görüyor. Böyle bir Başbakanla ilk kez karşılaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Sadece kendi insanları ile değil bütün dünya ile kavgalı. Biz "yurtta barış dünyada barış" felsefesi ile yetiştik. Şimdi Erdoğan'ın savaş tamtamları çalıyor.

Feyzioğlu adaylığı için şunları söyledi:

Bu tamamen spekülesyon. Önce teklif gelir. Sonra bu toplumda tartışılır. Bir teklif yok ve tamamen spekülasyondur bu. Biz nasıl bir cumhurbaşkanı istediğimizi açıkladık.