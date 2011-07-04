Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın sözlerini kendisine yakıştırdım

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'na bugün katılacaklarını ancak yemin etmeyeceklerini, komisyonlara ise isim bildireceklerini belirtti. Kılıçdaroğlu ayrıca Başbakan'ın "Tükürdüklerini yalayacaklar" sözlerine için de "Kendisine yakıştırdığım bir açıklama" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, grup başkanvekilleri, genel sekreter ve genel başkan yardımcılarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin bugün Genel Kurula katılıp katılmayacaklarına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Katılacağız. Bir sakıncası mı var?" dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün yemin etmeyeceklerini ifade ederek, "Ne zamana kadar etmeyeceksiniz?" sorusu üzerine, buna daha önce yanıt verdiğini söyledi.

Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Genel Kurulda konuşma talebinde de bulunmayacaklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine komisyonlara isim bildireceklerini ancak talebin Meclis Başkanlığından gelmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanlık Divanına üye bildirip bildirmeyeceklerine ilişkin soruyu Kılıçdaroğlu, "Bir talep gelsin bakarız" diye yanıtladı.





"Kendisine yakıştırdığım bir açıklama"





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tükürdüklerini yalayacaklar" sözlerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kendisine yakıştırdığım bir açıklama" dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı seçimi için de "Ayrıca Cemil Çiçek'in seçilmesinden dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grubunun yarın toplanacağını sözlerine ekledi.