Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'CHP niye müdahil oldu?' sorusuna yanıt verdi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "12 Eylül davasına CHP niye müdahil oldu?" çıkışına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanımız tutuklandı, partimiz kapatıldı. Müdahil olmak hakkımız'' derken, ''Darbenin adil yargılanması için verdiğimiz önergeyi AKP niçin reddetti'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül davasına müdahil olmak bizim hakkımız. Sayın Başbakan'ın bundan rahatsızlık duymasını doğrusu anlayamadım''' dedi.

Kılıçdaroğlu: AKP adil yargılama önergemizi neden reddetti?

''12 Eylül davasına müdahil olmak bizim hakkımız. Sayın Başbakan'ın bundan rahatsızlık duymasını doğrusu anlayamadım. 12 Eylül'de mağdur olan bir siyasi partiyiz. Genel başkanımız tutuklandı, mal varlığımıza el konuldu, partimiz kapatıldı. Dolayısıyla biz de mağdur sıfatıyla taraf olacağız. Biz, sağlıklı bir yargılama olması ve hiçbir kuşku duyulmaması için önerge vermiştik. Önergede (darbenin) yargılanmasını istemiştik. AKP, bu önergemizi reddetmişti. Şimdi ben Sayın Başbakan'a sorayım; bizim önergemizi niçin reddetti?''