Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı davalarda 909 bin lira teminat bedelini cebinden ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açtığı davalarda 909 bin lira teminat bedelini kişisel malvarlığından karşıladığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarınca açılan tazminat davasında, henüz yargı süreci tamamlanmadan icra sürecinin başlatıldığı ortaya çıktı. CHP liderinin Man Adası’na para transferinde bulunduğu iddiası üzerine açılan üç farklı davada henüz kesinleşmeyen mahkumiyet kararları bulunuyordu. Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım 2017 tarihinde grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 359 bin TL, 28 Kasım 2017 tarihinde grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 197 bin TL ve 5 Aralık 2017 tarihinde kadın buluşması etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle de 142 bin TL tutarında tazminat ödemesine karar verilmişti.

Üç karar da temyizde

Her üç karar için de temyiz süreci İstanbul Bölge Adli Mahkemesi’nde devam ederken, Erdoğan’ın avukatlarının icra sürecini başlatması üzerine üç kararın toplamındaki 698 bin tutar, yasal faiziyle birlikte 909 bin TL olarak yatırıldı. CHP kaynakları söz konusu kararların Yargıtay sürecinde kesinlikle bozulacağı görüşünü dile getirirken, bugüne kadar açılan diğer davalarda Yargıtay’ın kararları bozduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu 909 bin TL tutarındaki teminat bedelini CHP kasasından karşılamadığı, 909 bin liralık tazminat tutarını kendi mal varlığı üzerinden, “kendi imkanlarıyla” ödediği öğrenildi. CHP’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında konuyla ilgili soru üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu’nun mal varlığının TBMM’nin açılmasıyla birlikte beyan edileceğini belirterek, “Genel Başkanımız, önümüzdeki günlerde TBMM’ye kendi mal beyanında bulunacak. Bulunduğunda, o paranın nereden ödendiğini hep beraber görmüş olacaksınız” demişti.

Hedefler belirleniyor

CHP, yerel seçime yönelik strateji, kampanya çalışmaları ve aday profiline ilişkin kararlarını netleştiriyor

CHP ’de bugün yerel seçim gündemiyle yapılacak olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK), partinin 6 ay sonra gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temel politika ve hedeflerinin belirlenmesi bekleniyor. Toplantıda yerel seçimlerde aday gösterilecek kişilere ilişkin profilin belirlenmesi, partinin seçim kampanya döneminde kullanacağı söylem ve yürüteceği politikalar ele alınacak. Bugünkü toplantıda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un, MYK üyelerine çok kapsamlı bir sunum yapacağı ifade ediliyor.