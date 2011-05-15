Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı kızdıracak!

T24 - Başbakan Erdoğan'ın ‘statükonun Allah’ı Ankara’dır’ sözü nedeniyle eleştirdiği ve özür dilemeye çağırdığı CHP lideri,‘Recep Bey yine kızacak” dedi ve Kahramanmaraş’a seslendi.



Kılıçdaroğlu önce Mersin'de (sağda) ardından da Maraş'ta konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Siirt mitingindeki 'Statükonun Allah'ı Ankara'dır' sözü, Başbakan Erdoğan tarafından “Kutsalımıza saldırdı. Milletten, Müslümanlardan özür dile dedik pişkinliğe vurdu” sözleriyle eleştirilmişti.



Bugün Kahramanmaraş’ta konuşan Kılıçdaroğlu, ''Bir şey söyleyeceğim ama Recep Bey yine kızacak, yine de söyleyeceğim. Allahına kurban Kahramanmaraş'' dedi.



Necip Fazıl ile Mahzuni Şerif'in adlarını anan CHP lideri, Erdoğan’ın ‘Yalan Rüzgarı’ göndermesine de Mersin’de yanıt verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Kahramanmaraş'ta Hafız Ali Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.



Sözlerine, ''Bir şey söyleyeceğim ama Recep Bey yine kızacak, yine de söyleyeceğim. Allahına kurban Kahramanmaraş'' diye başlayan Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın, bu ülkenin en güzide kentlerinden biri olduğunu söyleyerek, ''Hem Necip Fazıl'ı hem Mahzuni Şerif'i yetiştirdi. İkisiyle de onur duyuyoruz'' dedi.





HALKIN BORCU VE HAPİSHANELER



''Bir sınavı yapamayan bu kadar beceriksiz bir hükümet, Allah aşkına ülkeyi güzel yönetebilir mi?'' diye soran Kılıçdaroğlu, “Kalkmışlar 'istikrar sürsün Türkiye büyüsün' haydi buyrun şimdi. Hangi istikrar?” dedi ve ekledi:



...Devletin resmi rakamlarını söylüyorum. 2002 yılında Türkiye'de vatandaşın borcu 6 milyar 605 milyon lira. 2010 yılında ise bu rakam 175 milyar liraya çıkmış... Benim söylediğim rakam yanlışsa çık söyle 'yanlış' de, doğruysa şu sorunun cevabını ver: Bu milleti neden bu kadar borçlandırdın?..



Devletin resmi rakamlarına göre 2002'de hapishanedeki hükümlü sayısının 123 bine çıktığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Diyorlar ki; Türkiye 3 kat büyüdü; burada söylemiş. 2002'ye göre durumu 3 kat büyüyen var mı? Size söyleyeyim millet mi doğru söylüyor, Recep Tayyip Erdoğan mı?..”





‘YALAN RÜZGARI’NA YANIT



CHP lideri, Maraş’tan önce konuştuğu Mersin’de de, Başbakan Erdoğan’ın, "Kameraları seviyorsan çık yalan rüzgarında oyna" sözlerine tepki gösterdi.



Televizyonda tartışma teklifini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Efendim demiş ki ‘sen kameralara çok meraklısın’. Kemaraya kim meraklı? Kasete kim meraklı? Mesaisinin büyük kısmını ona ayırıyor. Buradan söylüyorum, kendine güveniyorsan, halkına saygın varsa çıkacaksın. ABD'deki İngiltere'deki gibi oturalım adam gibi konuşalım” dedi.





