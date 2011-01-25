-KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A TAZMİNAT ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''konuşmalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı iki davada toplam 10 bin lira manevi tazminat kazandı. Başbakan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı iki tazminat davası, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmalara Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı İlsu Çatak katıldı. Duruşmalardan birinde, avukat Cemaloğlu, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Avukat Çatak ise müvekkili Kılıçdaroğlu'nun beyanlarının siyasi eleştiri olduğunu belirterek, ''Doğrudan davacıya yönelik beyanı yoktur. Kamu yararı vardır. Davanın reddine karar verilsin'' dedi. Hakim Ahmet Tevfik Erginbay, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 6 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Dava dilekçesinde ''Kılıçdaroğlu'nun 26 Temmuz 2010'da Ordu'da düzenlenen mitingde Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, söz konusu mitingde Kılıçdaroğlu'nun ''Dubai'de Ali Babacan attığı imzayla Türkiye'ye ihanet etti mi etmedi mi? O senin bakanın değil mi? Sen 1 milyar dolara ülkeyi pazarlamaya kalkıyorsun sonra kalkıp ihanetten bahsediyorsun. Sen ülkeye ihanet ettin, ülkeye'' dediği belirtilmişti. Dava dilekçesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yasal faiziyle birlikte 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti. -DİĞER DURUŞMA- Başbakan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı diğer davanın karar duruşmasına da avukatlar Cemaloğlu ve Çatak katıldı. Cemaloğlu, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Çatak ise Erdoğan ile dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın 4 Mayıs 2007'de Dolmabahçe Sarayı'nda yaptığı görüşmenin basından gizli tutulduğunu belirterek, ''Davacı asil, bu görüşmenin kendisiyle birlikte mezar gideceğini beyan etmiştir. Müvekkilim, başbakan ve bir genelkurmay başkanının 2,5 saate yakın görüşmesini resmi kayıtlardan ve kamuoyundan saklanmasından dolayı çıkar ilişkisi olabileceği yönünde düşüncesini ifade etmiştir'' dedi. Avukat Çatak, davanın reddini istedi. Hakim Ahmet Tevfik Erginbay, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 27 Temmuz 2010'da bir televizyon kanalındaki röportajında Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla tamamen gerçek dışı iddia ve ithamlarda bulunduğu iddia edilmişti. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan yasal faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminat istenmişti.