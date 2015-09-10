Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı ile bazı mitinglerinde, "kendisi ve ailesi hakkında 'montaj, şantaj çetesinin' uydurduğu, kayda alınması, ifşası, yayılması suç teşkil eden kasetleri esas alarak, iftirada bulunduğu" gerekçesiyle açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı. Erdoğan'ın avukatı Sevencan, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu için tazminat ödenmesine hükmedilmesini talep etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise davanın reddini istedi. Hakim Selma Durdu, davanın bittiğini bildirerek, Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Erdoğan, Başkanlığı sırasında, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı ile bazı mitinglerinde, "kendisi ve ailesi hakkında 'montaj, şantaj çetesinin' uydurduğu, kayda alınması, ifşası, yayılması suç teşkil eden kasetleri esas alarak, iftirada bulunduğu" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'a 200 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.