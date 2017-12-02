Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a salı gününe kadar süre veriyorum

İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a salı gününe kadar süre tanıdığını belirtip, \"Salı gününe kadar Erdoğan\'a izin veriyorum. Zarrab\'a devlet sırlarını kim teslim etti, çık anlat\" dedi.

Mersin\'in Mezitli Belediyesi tarafında düzenlenen toplu açılış törenine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu, umudunun Türkiye\'nin aydın insanları olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, \"80 milyonun umudu ile yaşıyorum. 80 milyon bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyor. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti dünya tarihine yazdık. Herkes bunu çok iyi bilmelidir. Hak ve hukuk ve adalet hepimizin hakkıdır. Bunun elde edene kadar da mücadele edeceğiz. İster doğuda, ister batıda, ister güneyde ister kuzeyde Türkiye\'nin neresinde olursak olalım, el birliği ile kadın erkek yaşlı genç, hep birlikte hak hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Biz hak ve hukuk, adalet dedikçe birileri yerinde rahat duramıyor. Emin olun akşamları bile rahat uyuyamıyor, gayet iyi biliyorum. Onu uyutmayacağım\" diye konuştu.

Geçen salı gündeme getirdiği iddialarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

\"İnsanları onurları ile yaşarlar. İnsanlar eğer belli makamlara gelip halka hizmet istiyorsa onurları ile hizmet ederler ve topluma örnek olurlar. Toplumun her kesimine örnek olurlar. Giyimi ile kuşamı ile ailesi ile yaşam tarzı ile her şeyi ile topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir. Kalktım kendilerini bir soru sordum. Dünyanın en basit sorusunu sordum. Yahu dünür var, kayınbirader var, oğlan var, damat var, bütün aile var. 1 sterlinlik şirketten 15 milyon dolar var. Bu nedir Allan aşkına? Hiç adını duymadığımız adaları duyduk. Hiç adını duymadığımızı devletleri duyduk. Artık Man Adası mı manda adamı mı, bilmiyorum. Ama bir şeyler var orada. Sahte diyorlardı, hepsi gerçek çıktı. Efendim savcılığa verin diyorlar. Savcılığa vereceğiz. Arkasında da duracağız. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Öyle kıvırmak yok, kaçmak yok. Bu işi sonuna kadar götüreceğim. Bankanın dekontuna sahte diyorlar. Banka sahte dekont mu düzenler? Özetli şunu çok iyi bilin; bir şirket var, sermayesi 1 sterlin. Bir ortağı var, 15 milyon dolar. Bu nasıl bir ticaret? Böyle bir ticareti ben bilmiyorum. Bu ticareti ancak üçkağıtçılar bilir. Normal tüccar, vatandaş bunu nereden bilecek? Sanayicimiz var, tüccarımız var, esnafımız var, kahvecimiz var, simitçimiz var, çiftçimiz, emeklimiz var. Herkes şu veya bu şekilde bir ticaret yapıyor. En azından gidip fırından bir ekmek alıyor. Böyle bir hokkabazlığı, sahtekârlığı hiç görmedik. Efendim bu bir ticaretmiş, bu nasıl bir ticarettir? Çık bunu millete bir anlat. Bu ne şirketi, bu şirket kimin şirketi. 15 milyon dolar bir tarafta 1 sterlin bir tarafta. Nereden çıktı bu, bunları bize anlatacak. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ben biliyorum, rahat uyuyamıyor.\"

\'SALI GÜNÜNE KADAR İZİN VERİYORUM\'

AK Parti\'ye oy veren vatandaşlara hiçbir sözünün olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Onlar gittiler oylarını kullandılar. Benim sözüm onların temiz oylarının bu kadar kirletilmesinedir. Vatandaş gitti, demokrasiye oy verdi, başımın üstünedir. Herkesin siyasi anlayışına saygı gösteririm ama hiç kimse unutmasın ben hayatta olduğum sürece kul hakkına, tüm yetimlerin hakkına sahip çıkacağım. Şimdi başımıza bir Zarrab belası çıktı. Düne kadar hayırsever bir adam diyorlardı. Ne yapıyorlardı, devletin protokolüne dahil ediyorlardı. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar Rıza Zarrab hep bir aradaydılar. Devletin protokolünde bir de fesli deli Kadir vardı. O da devletin protokolünde yer alıyordu. Ya bunların devlet anlayışı nedir Allah aşkına. Böyle rezalet olabilir mi. Daha 16 Kasım\'da ABD\'ye 2 kez nota verdiler. Efendim Rıza Zarrab temiz bir adamdır, bunu bize verin. Ne oldu bu adamın hayatı? Rıza Zarrab bülbül gibi ötünce, Zarrab casustur, vatan hainidir. Düne kadar adamındı, kol kolaydın. Paraları alınca iyi, ötünce kötü. Salı gününe kadar Erdoğan\'a izin veriyorum Zarrab\'a devletin sırlarını kim teslim etti çık anlattı.\"

\'PARLAMENTER REJİMİ GERİ GETİRMEMİZ GEREK\'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019\'a giderken kadınlardan destek istedi. Kadınların sezgisinin güçlü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

\"Türkiye\'yi bekleyen tehlikeyi en iyi siz biliyorsunuz. Birincisi tek adam rejimi, diğeri demokratik parlamenter sistem. Tek adam rejiminin ne olduğunu görüyorsunuz. Türkiye\'nin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Türkiye\'yi bu çıkmaz sokaktan çıkarmamız gerekiyor. Demokratik rejimi geri getirmemiz gerekiyor. Huzuru barışı geri getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle 2019\'a giderken kadınlarımız her kapıyı tek tek çalacak. Her kadını ikna edeceğiz. Senin çocukların var benim de çocuklarım var. Sen huzur istiyorsun ben de huzur istiyorum. Çocuğunu askere huzurla göndermek istiyorsun ben de çocuğumu askere huzurla göndermek istiyorum. Bunun tek yolu tek adam rejimine karşı çıkmaktır. Hep birlikte tek adam rejimine karşı çıkacağız. Kadınların sezgi gücü yüksektir. Erkekler kahvehaneye gidip öyle bir bakalım diyebilir. Yük sizin sırtınızda. Sizlere güveniyorum. Bu mücadeleyi bu ülkenin kadınlarıyla birlikte götüreceğiz.\"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını güvenliği sağlayan polis ve askerlere teşekkür ederek tamamladı.

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