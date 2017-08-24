Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a bu fotoğrafla da olsa Atatürk'ü hatırlattığım için mutluyum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı arayarak 'Adalet Yürüyüşü' sırasında karavanda çekilen 'atletli' fotoğrafıyla ilgili konuştu. "40 derece sıcakta adalet için yürürken bir öğle molasında kızımla yemek yerken çekilmiş bir fotoğraf... Gayet insani bir durum... Ne var bunda?" diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eleştiriyle ilgili olarak da "Erdoğan, halktan birisi olarak görünmemden rahatsız oluyor. bu fotoğrafla da olsa Atatürk’ü hatırlattığım için mutluyum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yazan Ahmet Hakan'ın "Ne var bunda? Gayet insani bir fotoğraf" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kılıçdaroğlu tutuklanacak” rivayeti üzerine Kılıçdaroğlu’nun etkili bir çıkış yapamadığını yazmış, ardından da eklemiştim: “Tayyip Erdoğan’ın başına böyle bir şey gelseydi, bunu öyle bir değerlendirir ki...”

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu aradı.

Dedi ki: “Yazdığınız konuyla ilgili olarak size yazılı bir açıklama gönderiyorum. Bu açıklamamı değerlendirmenizi rica ediyorum.”

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Ben hemen “Tabii ki değerlendiririm, lütfen gönderin” diye karşılık verdim.

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Ben hemen “Tabii ki değerlendiririm, lütfen gönderin” diye karşılık verdim.

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Tam telefonu kapatıyordu ki...

“Şey” dedim, “Acaba şu atletli fotoğrafla ilgili eleştiriler hakkında ne diyorsunuz?”

Başladı anlatmaya...

Söyledikleri şunlardır:

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- İnsani bir fotoğraf: 40 derece sıcakta adalet için yürürken bir öğle molasında kızımla yemek yerken çekilmiş bir fotoğraf... Gayet insani bir durum... Ne var bunda?

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- Halktan biriyim: Ben halkıma hiç yabancılaşmadım. Ben böyle bir insanım. Halkım gibiyim. Hangi görevde olursam olayım tavrım değişmez.

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- Balıklama daldı: Erdoğan bu fotoğrafa balıklama daldı. Niye dalıyor? Çünkü benim halktan birisi olarak görünmemden rahatsız oluyor.

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- Mutluyum: Tayyip Erdoğan’a bu fotoğrafla da olsa Atatürk’ü hatırlattığım için mutluyum.

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- Fesli, külahlı: Ama Atatürk’ü örnek gösteren bir insan, Atatürk’e hakaret eden fesli, külahlı adamları sofrasına davet etmez.

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- Kimse yadırgamadı: Çevremden olumlu mesajlar aldım bu fotoğraf için. Telefon edenler de oldu.

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- Saygı duyarım: Beğenen olur, beğenmeyen olur... Buna tabii ki saygı duyarım. Ama fotoğrafın 40 derece sıcakta yapılan büyük bir yürüyüş sırasında çekildiği unutulmamalı.