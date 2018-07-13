Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 95 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 3 ayrı davadan 95 bin lira tazminat ödeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 3 ayrı dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu, 3 davada Erdoğan'a 95 bin lira ödemeye mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli, seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir."