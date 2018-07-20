Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına bugüne kadar 1 milyon 181 bin 500 lira tazminata mahkûm edildi

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Tokmak" adlı köşesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına bugüne kadar 1 milyon 181 bin 500 lira tazminat cezasına mahkûm edildiğini yazdı. Seçimlerden önce iktidar partisinin “Daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha özgür Türkiye olacak” dediğini yazan Turan, "Tayyipler Alemi" karikatürünü paylaşan Kılıçdaroğlu ve 72 CHP Milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatarak "Daha çok demokrasi, daha âdil, daha özgür Türkiye bu mudur?" diye sordu.

Turan'ın Sözcü gazetesinde "Daha özgür Türkiye" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Seçimden önce “Daha çok demokrasi, daha çok adalet, daha özgür Türkiye olacak”diyorlardı.

Dünkü gazetelerde şöyle bir haber vardı:

“Kılıçdaroğlu 359 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nu savunan Avukat Celâl Çelik, davanın başından bu yana mahkemece Türk yargı tarihine geçecek şekilde “Hukuksuzluk” yapıldığını, bu hukuksuzluklar karşısında mesleğini lâyıkıyla yapamadığını belirterek cübbesini çıkardı.

Mahkeme hâkimi yumuşak sözlerle avukatı yatıştırmaya çalıştı ama o “Biz bu hukuksuzluğa ortak olamayacağımızı belirterek cübbemizi çıkarıp salonu terk ediyoruz” diye ısrar etti.

Erdoğan ve 10 yakınına toplam 359 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilen Kılıçdaroğlu'na daha önce de Erdoğan tarafından açılan 15 ayrı dava için 822 bin 500 lira manevi tazminat ödeme cezası verilmişti.

Tamamı bu kadar değil. Devamı var. Kılıçdaroğlu ve 72 CHP Milletvekili için “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Merak ediyor insan… Daha çok demokrasi, daha âdil, daha özgür Türkiye bu mudur?"