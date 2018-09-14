Kılıçdaroğlu: Erdoğan uçağı satın aldıysa ayıp, hediyeyse daha büyük ayıp

CHP Parti Meclisi toplantısının açılışında basına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer'in, gündeme getirdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddialarını gündeme getirdi. "Dün itirafta bulundu israf ekonomisinden vazgeçiyoruz diye. Bunu derken kendisine olağanüstü güzel bir uçak almış. Katar şeyhinden hediye dediler. Ben soruyorum Sayın Erdoğan bu uçak kimin uçağı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Satın aldıysan büyük ayıp kaç tane uçak alacaksın ya, satın almadıysan ikinci el uçağı biri sana hediye ettiyse daha büyük ayıp" eleştirisnde bulundu.

Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamalarını ve Merkez Bankası'nın dünkü faiz artırımını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İstifa etmek gibi onurlu bir hareket vardır. İstifa et. Onurlu bir insansan görevini bırakırsın. 16 yıldır ülkeyi bu hale getirdin" şeklinde konuştu.

CHP lideri, Türkiye'nin 'bekası' için Suriye yönetimiyle işbirliği yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye Suriye yönetimiyle ilişkiye geçmeli" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. Daha başlangıcındayız sonunda değiliz" diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz. Daha başlangıcındayız sonunda değiliz.

"Devleti yönetenlerin 3 temel noktada duyarlı olmaları gerekir. Eleştiriye açık olmaları gerekir. Sanayiciden esnaftan gelen eleştirilere kulak vermek zorundasınız. Onları korkutursanız demokrasi yoktur. İkincisi şeffaf olması lazım. Şeffaf değilse israf ve yolsuzluk vardır. Denetlenebilir olması lazım. Her aşamanın hesabını vermek, Sayıştay, TBMM, yargı tarafından denetlenebilmesi lazım. Tek adam rejimi varsa hesabın sorulmaması demektir.



"Şu an üçü de yok. Hatta önerilere bile tahammülü yok.

"Sorduğumuz soruların muhatabı dış güçler mi? Saman, mercimek ithal ediyorsun. Dış güçler mi sana dedi bunu.



"Bizim cumhuriyet tarihimizde kendi topraklarını Süleyman Şah türbesini alarak kaçan tek hükümet vardır. Erdoğan'dır. Bizim tarihimizde toprak verilmez şehit olunur. Mücadele verilir. Kendi topraklarını terk ettiler. Bunun siyasi tarihteki adı ihanettir. Biliyorum bunun için de dava açacak. Açmazsan namertsin.

"Türkiye'nin bekası için Suriye yönetimiyle ilişkiye geçilmeli.

"Damat sanayicilere nutuk attı. Abuk subuk bir sürü konuşma yaptı.Önerilerden biri şuydu. Ülkemizin yer altı kaynaklarının tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılması. 16 yıldır yapamadığını nasıl yapacaksın bu milletin aklıyla alay etmektir.



"İkinci önlem olarak doları bozdurun dediler. Bunu söyleyen adam Man adasından yakınlarının getirdiği 15 milyon doların hesabını vermedi daha. Sen bu 15 milyon doları bozdurdun mu bozdurmadın mı?

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"Dolarları bozduruyoruz, 'iPhone'ları kırıyoruz bir bakıyoruz dolar artmış.

"Gücü AVM'deki adama yetiyor. Yandaşına yetmiyor. Geçiş ücretleri, garantiler dolar endeksli. Asıl para onlarda. Gücün yetiyor mu? Dükkan kirası Türk parası, dolar eyvallah yapalım. Niye sen bunu dolar bazında yaptırdın.

"Kendi kararnamesiyle kendini Türkiye Varlık Fonu Başkanı ilan etti.

"Erdoğan, 'Benim amacım bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'yi öyle yönetmektir' diyordu. Dün gerçekleşti bu olay.

"Faiz geldi Erdoğan'ı teslim aldı çünkü tefeciler daha güçlü. 18 Ocak'ta Merkez Bankası'nın repo faizi yüzde 8'di dün yüzde 24'ü aştı. Erdoğan Merkez Bankası'ndan şikÂyetçi, senin şikÂyet etme gibi bir hakkın yok.

"Hemen bir kararname çıkar Varlık Fonuna yaptığın gibi kendini oraya başkan olarak ata. Kendisine önerim var Bilal'i de alsın iyi ok atıyor belki enflasyonu tutturuyor.

"Senin işin gücün mü yok? Dünya kadar işin gücün var şimdi bütün bu şirketlerle ilgili kararı ben vereceğim diyorsun. Hangi yetkiyle, birikimle. Malı götürmenin yoludur. Krizi aşmak için önerdikleri beşinci önlem.

"Dün itirafta bulundu israf ekonomisinden vazgeçiyoruz diye. Bunu derken kendisine olağanüstü güzel bir uçak almış. Katar şeyhinden hediye dediler. Ben soruyorum Sayın Erdoğan bu uçak kimin uçağı? Satın aldıysan büyük ayıp kaç tane uçak alacaksın ya, satın almadıysan ikinci el uçağı biri sana hediye ettiyse daha büyük ayıp. Türkiye'nin onuruyla kimsenin oynama hakkı yoktur. Türkiye Cumhurbaşkanı hediye uçakla gezemez. Senden 81 milyon adına cevap istiyorum.