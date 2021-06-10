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Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz

"İşsizlik rekor kırıyor, en başta da gençler var, Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz?"

10 Haziran 2021 17:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin olarak, "İşsizlik rekor kırıyor, en başta da gençler var. Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz? Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili anne babalar, size seslendim geçen gece. “Önce çocuklarınızı işsiz bırakırlar, sonra da yozlaştırırlar” dedim. İşsizlik rekor kırıyor, en başta da gençler var. Allah aşkına nereye kadar sabredeceğiz? Erdoğan seçimden kaçsa da biz kovalamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

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