Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Rusya'yı Suriye konusunda ikna etmeye gitti, ikna olup geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya temaslarıyla ilgili olarak "Sayın Başbakan Rusya'ya ikna etmeye gitti ama ikna olup geldi" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası ilk kez CNN TÜRK'te Enver Aysever'in sunduğu "Aykırı Sorular" programına konuk oldu. Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listeye Fikri Sağlar ile İlhan Cihaner'i neden dahil etmediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "İl başkanları, ilçe başkanları ve vekillerle konuştuk. Ortaya çıkan tabloyu oluşturdum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Alevisi, Sünnisi, Hanefisi, Süryanisi... Çok görkemli, zengin inanç kültürümüz var. Bu kadar zengin etnik kültüre sahip tek ülke var. O da Türkiye. Kimin sayesinde bu, Mustafa Kemal ve arkadaşları sayesinde. Bu ülkenin temelleri kurulurken sağlıklı kurulmuş ve bizi bugünlere taşımış.

'Biz CHP'yiz, tarihimiz biraz da Türkiye'nin tarihidir'

- Kürt sorunu Türkiye'nin gündeminde olan bir sorun mudur? Bu sorunun çözümüyle olarak ilk raporu düzenleyen parti CHP'dir. Bana bir tane AKP, MHP, BDP raporu gösterin. CHP'yi CHP yapan kadrolar ulusal kurtuluş savaşı yapan kadrolardır. Biz BDP'lileşecekmişiz, SHP'lişicekmişiz... Biz CHP'yiz. Bizim tarihimiz biraz da Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihidir.

'Protokolü imzalayacaklarını söylediler, yemin ettik'

SORU: Siz iki kişiyi, Balbay ve Haberalı aday gösterdiniz. Tutukluluk kararları kalkmadı. Parti olarak Meclis'e girmeyiz dediniz ve bir anda parlamentoya dönüldü. Acaba siz vekilleri içeride mi unuttunuz?

- Biz hiçbir zaman Meclis'e girmeyiz demedik. Meclis'e girdik ama yemin etmedik. Eğer parlamentoda halkın seçtiği milletvekili olmazsa siz halka saygı mı gösterirsiniz saygısızlık mı etmiş olursunuz. Halkın oylarıyla seçilen kişilerin parlamentoya gelmesi gerekiyor. Daha önce tutuklu olan bir vekili yargı serbest bıraktı. Peki burada uygulandı mı? Hayır uygulanmadı. AKP ile masaya oturduk. "Bu milletvekillerinin yemin etmeleri yönünde siyasi irade gösterilirse biz de yemin ederiz" dedik. Burada temel ilke ne söylendi, "seçilmiş milletvekillerinin yemin etmesi esastır" denildi. Bir şeyin altına imza attınızmı gereğini yapacaksınız. AKP dediki, o bir basın açıklamasıydı dedi. Protokolü imzalayacaklarını söylediler, yemin ettik.

'Başbakan mahkum ve tutuklu kavramının ne olduğunu bilmiyor'

- Sayın Başbakan mahkumla tutuklu kavramının ne olduğunu bilmiyor. Bunlar mahkum olmuş değiller. Başbakan diyor ki 'niçin bunları aday gösterdiniz.' YSK kabul etti mi? Evet. Savcılık kabul etti mi? Evet.

Yeni CHP ve Atatürkçülük

Atatürkçülüğü, çağdaş uygarlığı yakalama ve aşma olarak görüyoruz

- Biz Atatürkçülüğün hangi ilkesine karşı çıkmışız? Kendisini yenileyen CHP, Atatürkçülüğün hangi ilkesine aykırı bir duruş sergiledi soruyorum.

- Biz Kenan Evren'i Atatürkçü saymıyoruz. Atatürk'ün vasiyetini de çiğneyen Kenan Evren'dir. Onun getirdiği anayasayı da Atatürkçü bir anayasa olarak görmüyoruz.

- Rahmetli Atatürk hep inançlara saygılı olmuştur. Kendi cebinden parasını ödeyerek cami onartmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı kurmuştur. Bizim bugün geldiğimiz noktada dini siyasete alet etmiyoruz. Çünkü inanç siyasetin konusu değildir. Ona birisinin müdahale etmesi mümkün değildir. Dinimize göre de mümkün değildir. Kişler bir araya gelirler kendi ibadetlerini yerine getirebilirler. Bunun adı cemaat olabilir. O inançlara saygı duyarız. Bu ülkede laiklik olduğu için inançlar arasında çatışma yok.

'Cemaatler siyasete karışmamalı'

- Cami avlusunda miting düzenlenmez, günahtır. Bu terbiyeyi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldık biz. Biz eğer bu ülkede gerçek anlamda bütünlüğü sağlamak istiyorsak, inançları siyasete alet etmememiz lazım. Cemaatler siyasete karışmamalı. Gülen cemaatinin siyasete karıştığına dair elimizde veri yok.

SORU: Geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva kurumu olduğunu düşünür müsünüz?

- Çok değişik inançlardan gruplar var. Herkes bu ülkede vergi veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumu aydınlatması gerekir. Eğer siyasete girer ya da siyasetin söylemlerini dillendirirse saygınlığını kaybeder.

'Diyaneti sıcak tartışmalara çekmek doğru değil'

- Diyaneti günlük sıcak tartışmalara çekmek doğru değil. Ama bizim eleştirilerimize Diyanet'in biraz daha kulak kabartması lazım.

Zorunlu din dersi ve cemevleri konusu

- Devletlerin inancı olmaz. Kişiyle Allah arasındaki ilişkiyi başka kimse tanımlayamaz. Kişi Türkiye'de nerede ne zaman ibadet yapmak istiyorsa, ona bütün olanaklar sağlanmalı. Dediğim gibi çok değişik inançta vatandaşımız var. Bunların tamamına devlet saygı göstermeli.

- Diyanet İşleri Başkanlığı'na ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Farklı bir yapılanma içinde olabilir. Yeniden yapılanma çerçevesinde Alevi bir arkadaşımız oraya gelebilir. Onunla ilgili bir bölüm ayrılabilir.

- Din olayını toplumda tartışırken siyasetçilerin dikkatli olması lazım. İnançlar hassas alanlardır. Bunların tartışılmasını doğru bulmuyorum. Siyaset din üzerine kurgulanmaz. Devlet inançlar konusunda kördür.

Kemal Derviş davet edildi mi?

- Kemal Derviş saygınlığı olan, ekonomiyi bilen, iyi yetişmiş bir yurttaşımız. Kendisiyle ekonomi konusunu konuştuk. Bunları konuşmamda doğal. Ben kendisini aradım, yurtdışında olduğunu söyledi. Kendisin partiye davet etmem söz konusu değil, kendisi CHP üyesi zaten.

'Piyasa ekonomisini reddetmiyoruz'

- Zenginleşmemiz lazım. Üretmemiz lazım. Üretmemiz için yeni anlayışları egemen kılmamız lazım. Dünya yeni bir çağın eşiğinde. İnsanoğlunun beyni dünyanın en güzel maddelerinden birisidir. Biz insanın doğasında varolan sorgulamayı eğitimle yok etmeye çalışıyoruz. Tam tersini yapmamız gerekirken farklı şeyler yapıyoruz. Yeniden yola çıkmamız lazım. Piyasa ekonomisini reddetmiyoruz. Özel sektörü de reddetmedik biz.

'Siyaseten insanlar yargılanabilirler ama idam edilemezler'

- Deniz Gezmiş ve arkadaşları ne yaptılar? "Emperyalizme karşıyız" dediler. Bağımsızlık dediler. Biz bunları ne yaptık? İdam ettik. Aynı şeyi Menderes için de yapıldı. Siyaseten insanlar yargılanabilirler ama idam edilemezler.

'Bu ülkeye bir kadın cumhurbaşkanı neden olmasın'

- Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir niyetim yok.

- Sayın Abdullah Gül'e saygı duyuyorum ama AKP'ye bağlılığı nedeniyle başarılı bulmuyorum. Gül yüzde yüz AKP'nin cumhurbaşkanı oldu dersem doğru olmaz. Belli konuları dile getirdi. Duyarlılıkları var. Tümüyle AKP'nin cumhurbaşkanı Adayı olduğu doğru değildir.

- Bir kadın başbakanın olması güzel. Bu ülkeye bir kadın cumhurbaşkanı neden olmasın. Benim düşüncem parti kimliği çok öne çıkmamış bir adayla yola çıkılırsa daha çağdaş bir yapıyı ortaya koymuş oluruz. Kafamda samimi söylüyorum böyle bir isim yok. Ben herkesin kucaklayabileceği bir aday düşünüyorum.

'Baas rejimini desteklemedik'

- Biz hiçbir zaman ne Baas rejimini ne destekledik, ne Esad çok iyi yapıyor dedik. Orada bir katliam olursa nasıl çözülmeli bu olay. Türkiye bir ağabeylik sorunu üstlensin dedik. Biz teklif ettik, Rusya yaptı.

- Neymiş ordan uçak gelecekmiş, biz düşürecekmişiz. Ordan ne zaman uçak geldi ki?

- Ben sayın Erdoğan ve Davutoğlu'na şu çağrıyı yaptım. Amerika ve Rusya ve Tabiki İngiltere ellerindeki kayıtları açıklasınlar. Bu çağrıyı yapmadlar.

'Rusya'ya ikna etmeye gitti, ne oldu ikna olup geldi'

- Suriye ile savaş, Suriye ile kavga Türkiye'nin yararına değildir. Egemen güçlerin yararınadır. Neden kavga ediyoruz. Git sen kavga et. BM Güvenlik Konseyi'nin bir karar almaması yani uluslararası bir karar olmadan Suriye'ye müdahale yanlıştır. Sayın Başbakan Rusya'ya ikna etmeye gitti, ne oldu ikna olup geldi.