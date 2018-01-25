Kılıçdaroğlu: Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesi bant olarak yayınlansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleşen Erdoğan-Trump telefon görüşmesi hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Telefon görüşmeleri konusuna gelince... En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, her şey ortaya çıksın. Biz Türkiye'nin yaptığı açıklamaları doğru buluyoruz ve biz ABD'nin teröre karşı açık ve net tavır koymasını bekliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor" diye devam etti.