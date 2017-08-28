Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nda Fransız Haber Ajansı'na (AFP) röportaj verdi. Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden korktuğunu öne sürerek, "Beni tehdit olarak görüyor. Zaman zaman tehdit içeren konuşmalar yapıyor ama biz onun tehditlerinden korkmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransız haber ajansı AFP’ye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisinden korktuğunu öne sürdü, “Erdoğan istediği kadar tehdit etsin, biz haklıyız. Adaleti, demokrasiyi, yargı bağımsızlığını ve medya özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız çünkü haklıyız” dedi.

Hürriyet gazetesine yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, “(Erdoğan) beni tehdit olarak görüyor. Zaman zaman tehdit içeren konuşmalar yapıyor ama biz onun tehditlerinden korkmayacağız” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik yargı sürecinin başlayacağına yönelik sözlerini de “Erdoğan kesinlikle benden çekiniyor, benden korkuyor” diye yorumladı.

"Erdoğan'ın bir kariyeri yok"

AFP, Kılıçdaroğlu’na, 2019 seçimlerinde Erdoğan’ın kariyerini tehlikeye sokup sokamayacağını sordu. CHP Lideri’nin yanıtı, “Erdoğan’ın bir kariyeri yok. Diktatörlerin, darbe komplocularının kariyeri olur mu?” oldu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ‘sivil darbe’ yapmakla suçladı ve “Türkiye şu anda bir darbe sürecinde. Parlamento devre dışı bırakıldı. Tek bir kararnameyle istedikleri kişinin malına el koyabiliyor ya da kamu sektöründen çıkarabiliyorlar. Buna demokrasi mi diyorsunuz” görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Tüm imkansızlıklara ve engellere rağmen bir araya geliyoruz. Hepimiz demokrasi ve insan hakları için konuşuyoruz. Bu tabii ki onu (Erdoğan’ı) korkutuyor” diye konuştu.

'Asla korkmuyorum'

CHP Lideri, tutuklanmaktan korkuyor musunuz sorusuna “Asla” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye’de Erdoğan’a karşı en etkili muhalefet yapan tek partiyiz. Bu yüzden bizim varlığımıza katlanamıyor” derken, 2019’daki seçimde aday olup olmayacağı konusunda ise yorum yapmadı.