Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sordu: Konak'ta kahvecilere nakdi yardım etmek için belediye karar getiriyor, neden AK Partililer karşı çıkıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hükûmet tarafından sürekli bir engelle karşılaştığını belirterek, iktidara, “Bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayınız. Hiçbir koşulda siz CHP'nin kendi beldesindeki yurttaşlara hizmet götürmesini engelleyemezsiniz. Engelleme gücünüz de kapasiteniz de yoktur sizin” çağrısında bulundu.

"Erdoğan'a sesleniyorum, Konak'ta kahvecilere nakdi yardım etmek için belediye karar getiriyor, AK Partililer karşı çıkıyor. Neden kahvecilere yardım yapılmasına karşı çıktı AK Partililer?" diye soran CHP lideri, "Bizim çalışmalarımıza tahammül edemiyorlar" dedi.

Çiğli Tramvayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Martın sonu bahar dedik, bahar oldu. Ama bütün Türkiye'ye getireceğiz martın sonunu. Bütün Türkiye'ye huzuru, birlikteliği getireceğiz. Bu konuda çok kararlıyım, azimliyim. Hiçbir güç beni inandığım yoldan döndüremeyecektir. Halkla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Kaygıyı, tasayı uzaklaştıracağız.”

“Yeni aldığımız bütün belediyelerde göreceksiniz mali gücü yüksek, uluslararası saygınlığı olan belediyeleri yeniden inşa edeceğiz. İhalelerimiz her zaman olduğu gibi saydam olacak, öyle adamını getir alsın yok.”

“Bizim belediyelerde bütün ihaleler şeffaf, halka açık. Herkes Türkiye’de şunu bilmeli CHP'li belediyeler tıkır tıkır çalışıyor.”

“Belediyelerden başlayarak hizmeti kendi halkımıza yapacağız. Londra’daki bir avuç tefeciye dünyanın faizini ödüyorlar. Döviz faiz endeksli politikayla bir ülkeyi yönetemezsiniz. Kiminle muhatap olsanız ailesinde mutlaka bir işsiz var. On milyonu aşkın işsizimiz var. Saray'da oturanlar bunu bilmiyor. Saray'da bir maaş yetmiyor. 5 maaş alanlar var. Tuzu kuru onların.”

“Bizim belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazdı”

“Bizim belediye başkanlarımız pandemi döneminde tarih yazdı. Esnafın sorunlarının giderilmesi için her türlü çaba, emek gösterildi. On binlerce öğrenciye tablet dağıtıldı. Binlerce çocuğun internetten yararlanması için imkanlar sağlandı. Devletin yapamadığını 11 belediye olarak yapmaya talip olduk ve yine aynı çağrıyı hükümete İzmir’den yapıyoruz.”

“Biz siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Siyaseti zenginleşme aracı olarak görmeyiz. Onlarla aramızda siyahla beyaz kadar fark vardır.”

“Halk belediyelere yardım yapmak istiyordu, tahammül edemediler. Paralara el koydular vermediler. CHP'li belediyeler başarısız olsun istediler. Ben belediye başkanlarımızı uyardım; önünüze engeller çıkarılır bundan sonra da çıkarılacak hiçbir belediye başkanının şikâyet etmeye hakkı yok. Engel varsa engeli aşacaksınız dedim. Paralara el koydular ne yaptık askıda fatura dedik. On binlerce kişinin faturası ödendi, aracı belediye oldu. Demek ki hangi engel çıkarılırsa çıkarılsın aşmasını bileceğiz.”

"Siz CHP'nin kendi beldesindeki yurttaşlara hizmet götürmesini engelleyemezsiniz"

“Ben buradan hükûmete tekrar sesleniyorum, bizim belediye başkanlarımıza zorluk çıkarmayınız, onlar yasal olarak halka hizmet etmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Hiçbir koşulda siz CHP'nin kendi beldesindeki yurttaşlara hizmet götürmesini engelleyemezsiniz. Engelleme gücünüz de kapasiteniz de yoktur sizin.

Erdoğan'a sesleniyorum, Konak'ta kahvecilere nakdi yardım etmek için belediye karar getiriyor, AK Partililer karşı çıkıyor. Neden kahvecilere yardım yapılmasına karşı çıktı AK Partililer? Bizim çalışmalarımıza tahammül edemiyorlar."