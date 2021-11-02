Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 43 bin lira tazminat ödedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 43 bin 307 lira ödemesine hükmedildi.

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu’nun tazminat ödemesine hükmetti.

Erdoğan'ın avukatı Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir" dedi.



Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti. (AA)