Kılıçdaroğlu Erdoğan’a 15 bin TL tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 250 bin TL'lik tazminat davası sonuçlandı. Kılıçdaroğlu, 15 bin TL tazminata mahkum edildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, “zorba” ve “kibir abidesi” dediği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “meşru olmayan bir seçimle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmakla”, “sivil darbe yapmakla”, “diktatör olmakla”, “tefecilere hizmet etmekle”, “Türkiye’yi iliklerine kadar sömürmekle” suçlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 15 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.
Davanın karar duruşması bugün görüldü. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada söz alan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Ana muhalefet partisi genel başkanı sert eleştirilerde bulunmuştur. Yapmış olduğu eleştirilerin görünür gerçeklik ile uyumlu olduğunu düşünüyoruz. Dava konusu sözler eleştiri kapsamında söylenmiştir. Hakaret oluşturmaz. Siyasi eleştiri hakkını kullanmıştır” dedi.
Erdoğan’ın avukatı ise, davanın kabul edilmesini istedi.
Duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu tazminata yasal faiz de işlenecek.