Kılıçdaroğlu: Erdoğan 2019’da gidecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “2019’da gideceğini gördüğünü ve bu korkuyla, toplumu baskıladığını” söyledi.

Dün miting öncesinde Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu yol boyunca, 4 ayakkabı eskittiğini söyledi. Erdoğan’ın Enis Berberoğlu kararını hatırlatarak, “’Yıl sonuna doğru ciddi anlamda mahkumiyetler gelecek’ sözlerini nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu “Bu sözler yargıya talimatı bizzat kendisinin verdiğini gösterir. ‘Ciddi mahkumiyetler gelecek’ demek, ‘Kafamda mahkum edilecekleri yıl bellidir. Yeri ve zamanı gelince bu süreyi hakime bildireceğim’ demektir” yanıtını verdi.

“Erdoğan’ın Selahattin Demirtaş için ‘terörist’ tanımlamasını nasıl yorumlarsınız” sorusunu da Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: “Erdoğan kendisini yargı yerine koyduğu için herkesi terörist ilan ediyor. Ben, Erdoğan’da şunu gördüm: Devletin tüm olanaklarına rağmen, referandum sonucunda, yüzde 50’yi yakalayamadı. YSK’deki çeteyle ancak bu sonuca ulaşabildi. 2019’da kendisinin gideceğini görüyor. 2019 korkusuyla toplumu baskılıyor. Ama ne yaparsa yapsın Erdoğan 2019’da gidecektir.”

Kılıçdaroğlu, “Hapisteki gazeteciler için Erdoğan’ın ‘terörist’ ısrarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” soruya: “Bir gazetecinin teröristlikle suçlanması hele hele mahkum edilmeden bir siyasal kişi tarafından suçlanması asla doğru değildir. Türkiye’nin bir diktatör tarafından yönetildiği algısını dünyada pekiştirir. Suçlayan, yargılayan, mahkum eden aynı kişi. Bu çok tehlikeli bir şey” dedi.