-KILIÇDAROĞLU ENDİŞELERİNİ FÜLE'YE İLETTİ BRÜKSEL (A.A) - 16.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ile biraraya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basına açıklama yapan Füle, faydalı bir görüşme yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte temasları yoğunlaştırma kararı aldıklarını söyledi. Görüşmede, birinci gündem maddesi olarak Türkiye'deki halkoylaması sonuçlarını ele aldıklarını belirten Füle, "Anayasa paketine niçin ısrarla 'doğru yönde adım' dediğimizi Sayın Kılıçdaroğlu'na anlattım. Anayasa paketinin, Türkiye'nin AB katılım çabalarını olumlu etkilemesini bekliyorum" dedi. Öte yandan, istikrarlı bir şekilde hükümete, anayasa paketi sürecinin katılıma açık olması gereğini vurguladıklarını hatırlatan Füle, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasanın toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu bir süreçte hazırlanacağı taahhüdünde bulunmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Kılıçdaroğlu'na, kabul edilen anayasa paketinin ardından ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya girmesi aşamasını yakından izleyecekleri güvencesini verdiğini belirten Füle, paketin AB standartlarına uygun şekilde uygulanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığı konusundaki endişelerini Füle'ye ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "İktidara güç katmak değil, iktidarın gücünü kontrol eden mekanizmaların anayasada yer almasını, demokrasinin vazgeçilmez kurallarından birisi olduğunu ifade ettik" dedi. Kılçdaroğlu, önümüzdeki süreçte uzmanlarla Brüksel'e daha sık gelip CHP'nin düşüncelerini AB'ye aktaracaklarını sözlerine ekledi.