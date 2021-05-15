Kılıçdaroğlu, emeklilerle bir araya geldi: Bunlar alışverişe çıkmadıkları için hayatı, enflasyonun kaç olduğunu bilmiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 3'üncü gününde emeklilerle buluşarak sorunlarını dinlerken, CHP'nin çözüm önerilerini anlattı. Bağ-Kur emeklisi olduğunu ve aylık 1800 TL maaş aldığını söyleyen emekli bir vatandaş, "Harca harca bitmez, 1200 TL kredi borcuma kesiliyor. Çalışmak zorundayım, iş bulamıyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Nasıl geçineceğiz? Çok zor. Bizimle dalga geçiyorlar, bıktık. Emekliyiz ama emekliyoruz" dedi. Bir başka emekli vatandaş ise, maaşların düşük olmasından şikayet ederken, "Eskiden emekliler torunlarını görünce sevinirdi, 3-5 kuruş cebine harçlık koyardı. Emekliler torunlarından şimdi kaçar oldu. Çünkü torununa harçlık veremeyecek” diye sitem etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli sektörlerden emekli vatandaşlarla, video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmelerde Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ile CHP Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz eşlik etti.

Emekli maaşlarının düşüklüğünden şikayet eden bir vatandaş, “İnsanlar torunlarını göremiyor. Doğal gazı, suyu, elektriği inan ki baş edemiyoruz. Eskiden emekliler torunlarını görünce sevinirdi, 3-5 kuruş cebine harçlık koyardı. Emekliler torunlarından şimdi kaçar oldu. Çünkü torununa harçlık veremeyecek” dedi.

Emeklilerin yan yana gelmesini ve birlikte durması gerektiğine dikkat çeken bir başak emekli ise, “Biz gençken çalıştık, emekli olalım diye. Emekli olduktan sonra istedik, tarihi yerleri gezelim, ama bırakın tarihi yerleri gezmeyi kendi memleketimize gidemiyoruz. Sorunlarımız çok, geçinemiyoruz. Çocuklarımıza harçlık veremiyoruz, ihtiyaçlarını gideremiyoruz” dedi.

"Bunlar alışverişe çıkmadıkları için hayatı bilmiyorlar"

Emeklilerin yaşadıkları sorunlarını tek tek dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu emeklilere her bayram 1.100 lira değil, birer maaş ikramiye verilmesi gerektiğini belirterek, "Vere vere '1000 lira emekli maaşı veriyoruz' dediler. Sonunda biz bunun da üzerinde ısrarla durduk, '1000 lira ikramiyenin en az 1500 lira olması lazım' dedik. Biz 1500 lira beklerken 1100 lira verdiler. Bu emekli ile dalga geçmek gibi bir şey. Emeklinin aklı ile oynamak gibi bir şey. Bunlar çarşıya pazara çıkmadıkları için, alışverişe çıkmadıkları için hayatı bilmiyorlar” dedi.

ANKA'nın aktardığı habere göre; Kılıçdaroğlu, bütün emekli vatandaşlara şöyle seslendi:

"Çok parçalı bir yapınız var. Çok fazla dernek var ve dolasıyla her bir dernek çok farklı tellerden açıklama yapıyor. Bir araya gelmeniz lazım, bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım ve hep beraber emeklerinin haklarını savunmaları lazım. İktidara yakın olan emekliler de var. Onlar hiç şikayet etmiyorlar. Az önce Konya'dan katılan kardeşim dedi. 'Emekli kahvesine gidiyorum, ben geçinemiyorum lafını bile edemiyorum' dedi."

Enflasyon oranında zam yapılmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar enflasyonun kaç olduğunu bilmiyorlar ki. Allah aşkına şunu isteyin; domatesteki artış neyse bizim aylıklarımıza da o kadar zam yapın. Öyle ya patates geçen yıl ne kadardı bu yıl ne kadar. Patatese ne kadar zam geldiyse benim de o kadar zamma ihtiyacım var" diye de çağrı yaptı.