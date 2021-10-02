CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektrik şirketlerini uyarıyorum. Bu halkın sırtına daha fazla çökmeye kalkışmayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik şirketlerini uyardı. CHP’nin Bolu Abant’taki “İkinci Yüzyıla Doğru, Doğru Strateji” temasıyla düzenlenen kampında yaptığı konuşmanın bir bölümünün görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında; "Elektrik şirketlerini uyarıyorum. Bu halkın sırtına daha fazla çökmeye kalkışmayın" dedi.

"Yapmaya kalkarlarsa hesabını soracağız"

Kılıçdaroğlu, görüntülerini paylaştığı konuşmasında şunları söyledi:

"Buradan elektrik şirketlerine iki sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak bizim görevimiz. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Siz de vicdan yok mu? Gerekirse, zam yaparlarsa, kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı, bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarlarsa; yarın iktidar olduğumuzda, bunun hesabını soracağız."