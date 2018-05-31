Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi rantiyecilere teslim etmişseniz Türkiye'nin büyüme şansı yoktur

CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta borcu olduğu bankanın önünde kendini yakma girişiminde bulunan çiftçiyi hatırlatarak, "Hiç rantiye sınıflarından kendisini yakan birini duydunuz mu?" diye sordu. "Ekonomiyi rantiyecilere teslim etmişseniz Türkiye’nin büyüme şansı yoktur" diyerek mevcut iktarı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Konya’dan küçük Hollanda Türkiye’den fazla ürün ihraç ediyorsa oturup düşünmek lazım. Anadolu’nun içi boşalıyor. Buraya kaç yıldır söz verildi havalimanı yapılmadı bilmiyorum. Burası Anadolu’nun kalbidir" dedi.

Hükümetin eğitim ve ekonomi politikalarını eleştirirken "Ufku dar olan bir siyaset anlayışının bizi yönetmesiyle freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu öte yandan Türkiye'nin kaynaklarının betona yönlendirildiğini ifade etti. CHP lideri, katma değer vergisi yüksek ürün üretilmesi gerektiğini söyledi.

Çorum'da sivil toplum kuruluşlarıyla buluşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin geldiği durumu hepimiz biliyoruz. İçeride ne yapacağız? 50 yıl sonra Türkiye nereye gelecek? Bunun planlanması lazım. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Niye insani gelişme diyoruz? Bütün bu gelişmelerin odağında insan olduğu için. Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını oturup planlayacağız. Siyaset devleti yönetmek için gelir, devlet olmak için gelmez.

Devlette şef olmanız için üniversiteyi bitirmeniz lazım. Devlette çalışmanız lazım. Siyasette bir ilkokul kağıdı yetiyor. Devletin temelini adalet oluşturur. Çünkü adalet mülkün temelidir.

Gelişmiş bir ülkede iki berber dükkânı varsa üçüncüsünü açtırmazlar. Aile gibi devlette geleceği planlamalıdır. Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz, Türkiye'nin söz sahibi olması imkansızdır. Bir cep telefonu parçaları 6 ayrı ülkede üretilir ve biz onları alırız.

Bu ülkenin tasarruflarını betona yönlendirirseniz Türkiye bilişim çağını kaçırır. Üretime yönlendirirseniz ne yapacaksınız? Herkes her istediğini yapacak mı? Devlet geleceği planlamak zorundadır. Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz Türkiye’nin gelecekte yeri yoktur. Cep telefonu gibi mesela. Katma Değeri Yüksek ürünü üretmek için üniversiteler bilgi üretecek. Bizim inancımızın gereği de budur. Ramazan ayındayız. Bilgi de bizim inancımızın bir gereği. Sevgili peygamberimizin ‘İlim Çin’de olsa bile gidiniz' sözü sadece günümüzün değil yüzyılların sözüdür. Hz. Ali ‘bana bir harf öğretenin40 yıl kölesi olurum’ diyor. Bunları yapmak zorundayız.

Biz ufku geniş bir partiyiz. 21. yüzyıldan bakıp 22. yüzyılı görmek zorundayız. Aksi halde Türkiye kaybeder. Hangi OSB’ye gitsem söyledikleri cümle şu:

"Nitelikli ara eleman bulamıyoruz"

Eğitimi iyi şekillendirmezseniz toplumu geriye götürür. Katma Değeri yüksek ürünleri üreten üreticilere özel teşvik gelmesi lazım. İzleyeceğiniz teşvik politikasında vergi ve teşvikini ödeyen kişiye bir yıl süreli sıfır faizli para verirseniz o kişi zamanında vergisini öder kredisini alır. Vergi ve sigorta primini alırsa devlet karlı çıkar. Ufku dar olan bir siyaset anlayışının bizi yönetmesi freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz.

Kendini yakan çiftçi işsiz, intihar eden sanayici var. Hiç rantiye sınıflarından kendisini yakan birini duydunuz mu? Ekonomiyi rantiyecilere teslim etmişseniz Türkiye’nin büyüme şansı yoktur. Konya’dan küçük Hollanda Türkiye’den fazla ürün ihraç ediyorsa oturup düşünmek lazım. Anadolu’nun içi boşalıyor. Buraya kaç yıldır söz verildi havalimanı yapılmadı bilmiyorum. Burası Anadolu’nun kalbidir.