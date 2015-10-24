Kılıçdaroğlu: Eğer bir kişi, iradesini saraya ipotek etmişse o kişi asla Türkiye’yi yönetemez!

AKP'nin işsizlikle ilgili söylemlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "13 yıldır Türkiye’yi yönetiyorlar, sabah- akşam konuşuyorlar. ’Memlekette işsizlik var böyle çözeceğiz’ diyorlar mı? Niye işsizlik var 13 yıldır? Onların çocuklarının hepsinin işi gücü var. Ama sizinkiler hep işsiz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Malatya'nın Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran sonrası hükümet kurma görevini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başarısız olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Eğer görev verilen bir kişi hükümet verme görevini kullanamıyorsa bu kişi Türkiye’yi yönetemez. Eğer bir kişi, iradesini saraya ipotek etmişse o kişi asla Türkiye’yi yönetemez. 13 yıldır Türkiye’yi yönetiyorlar, sabah- akşam konuşuyorlar. ’Memlekette işsizlik var böyle çözeceğiz’ diyorlar mı? Niye işsizlik var 13 yıldır? Onların çocuklarının hepsinin işi gücü var. Ama sizinkiler hep işsiz."

"Onların bir havuz medyası var; karşıma çıkacak gazetecileri siz belirleyin dedim, cesaret edemediler"

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun saray, kendisinin halk için çalıştığını, TRT’nin Davutoğlu’nu 2.5 saat yayına çıkardığı halde kendilerine 2.5 dakika bile ayrılmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Onların bir havuz medyası var; A Haber diye. Haber gönderdim, ’Karşıma çıkacak gazetecileri siz belirleyin, ne kadar aleyhimde yazan varsa gelsin’ dedim. Ancak cesaret edemediler. Çünkü onların bütün yalanlarını çıkaracağımı biliyorlar. Bakın hiçbir Allah’ın kulu ’Kılıçdaroğlu kul hakkı yedi’ diyemez. Türkiye’yi huzur içinde yaşanan bir ülke haline getirmek istiyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak sandığa gitmeliyiz. Bunlar 13 yılda 12 defa Mili Eğitim politikasını değiştirdi. Anneler çocuklarını artık hangi okula göndereceklerini, öğrenciler hangi dersi alacağını şaşırdı. Bu nasıl anlayış anlamak mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığı gayri Milli Eğitim Bakanlığı haline geldi. Yol sizin oylarınızdan ve seçimizden geçiyor. Benim görevim sizlere doğruyu anlatmak."

"Onlar kendilerine sarayı, vatandaşına gecekonduyu bile layık görmüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe binasının açılışı nedeniyle geldiği Doğanşehir’de seçim otobüsü üzerinden partililere hitap etti. Malatya Milletvekili adaylarının da tanıtıldığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "İnanç ve kararlılıkla sandığa gidip oy verirsek Allah’ın izniyle Başbakan olarak buraya geleceğim" diye konuştu. Doğanşehir’de elmasının kilosunun 25 kuruşa satıldığını öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Buranın elması bir markadır. Çiftçi para, üretici alın terinin karşılığını alamıyor. Çiftçi alamayınca da esnafımız para kazanamıyor. Size söz veriyorum, sizin, halkım için çalışacağım. Emekli geçinemiyor, gencecik fidan gibi çocuklarımız işsizse bunun hesabının sorulması lazım. 13 yıldır iktidardalar ’Çiftçiyi rahat ettireceğiz, emekliyi rahat ettireceğiz’ diyorlar mı? Onlar kendilerine sarayı, vatandaşına gecekonduyu bile layık görmüyor. Sayın Ecevit’in geleneğinden geliyorum. Benim siyasetten bir beklentim yok, kul hakkı yemedim Allah bundan sonra da yedirmesin. Ben isterim ki her evde tencere kaynasın her evde huzur bereket olsun. Eğer bunu yapamasak o zaman siyaseti niye yapıyoruz. Siyasetin amacı halka yalan söylemek değildir. Din üzerinden siyaset yapmak değildir siyasetin amacı. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Anneler önümüzdeki günlerde eğer Başbakan olursam çocuğunuza beslenme çantası koymayacaksınız. Bu çocuğum ne yiyecek düşünmeyeceksiniz, çocuklarımız öğrencilerimizi öğretmenleriyle beraber okulda bedava yiyecekler. Şimdi burada parayı nerden bulacaksın diyeceksin. Sen kaçak saraya para buluyorsun da ben ekmek parasını mı bulamayacağım."

"Türkiye’nin huzur için barış için çalışacağım, kavgacı siyaseti bırakıyorum"

CHP lideri, 1 Kasım seçimlerinde Başbakan olması halinde ülkedeki terörü bitireceği sözünü verirken, 78 milyon vatandaşı kucaklayacağını, kimseye kızgın olmayacağını, demokrasiye, bu ülke insanlarına inandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sakın bir şeyi daha unutmayın ben sizden birisiyim. Bu bölgede kuş uçmaz kervan geçmez bir köyde doğdum. 7 kardeşten üniversite okuyan tek benim. Okudum, çalıştım devletin en önemli yerlerinde görev yaptım. Bütün bunları Gazi Mustafa Kemal’in sayesinde yaptım. Türkiye’nin huzur için barış için çalışacağım. Kavgacı siyaseti bırakıyorum, Mührü altı okun böğrüne basın basarken şunu söyleyin. İşsizliği bitirmek, çiftçi, esnafın rahatı için kardeş kavgasına son vermek için oyunuzu altı okun altına basın. Anneler açlığın fakirliğin ne olduğunu biliyorum. Asgari ücreti 1500 liraya çıkacaracağım hepinize inanıyorum güveniyorum."