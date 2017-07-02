CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlatılan "adalet yürüyüşü"nün 17. günü geride kaldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 300 kilometre yol katedildi. Kılıçdaroğlu önceki gün Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın yürüyüşe ilişkin olarak sorduğu sorulara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Gandi yürüdüğü zaman karşısında İngilizler vardı. Adamlar demokrasi kültüründen gelen bir anlayışa sahip oldukları için Gandi’nin yürüyüşünden etkilendiler, kayıtsız kalmadılar o yürüyüşe karşı. ‘Niye yürüyor ki? Trene binsin’ demediler. ‘Bizim yaptığımız yollarda yürüyor’ diye tepki göstermediler. Demokrasi anlayışı varsa, bu tür yürüyüşlere olgunluk içinde karşılık verilir. Yeri geldiğinde geri adım atılır. Ama bizim karşımızda bir duvar var. Biz işte bu duvara karşı yürüyoruz. En büyük sorunumuz bu" dedi.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu’na ilk sorum şu oldu:

“Bir şey çıkar mı sizin bu yürüyüşünüzden?”

Fatih Akın’ın ünlü filmi “Duvara karşı” var ya...

İşte o filmin adına gönderme yaparak yanıt verdi Kılıçdaroğlu...

Dedi ki:

“Duvara karşı yürüyoruz”.

“Nasıl yani?” diye sordum.

Şunları söyledi:

“Gandi yürüdüğü zaman karşısında İngilizler vardı. Adamlar demokrasi kültüründen gelen bir anlayışa sahip oldukları için Gandi’nin yürüyüşünden etkilendiler, kayıtsız kalmadılar o yürüyüşe karşı. ‘Niye yürüyor ki? Trene binsin’ demediler. ‘Bizim yaptığımız yollarda yürüyor’ diye tepki göstermediler. Demokrasi anlayışı varsa, bu tür yürüyüşlere olgunluk içinde karşılık verilir. Yeri geldiğinde geri adım atılır. Ama bizim karşımızda bir duvar var. Biz işte bu duvara karşı yürüyoruz. En büyük sorunumuz bu”.

Tabii hemen sordum:

[CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Duvara karşı yürüyoruz]

“Madem bir duvarla karşı karşıyasınız. Duvara karşı yürünür mü?”

Kemal Bey, “Bize düşen o duvarı aşmak için mücadele etmek” dedi ve ekledi:

“Duvara karşı mücadele etmezsek, duvarı aşamazsak bu ülkeye demokrasiyi nasıl getireceğiz?”

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