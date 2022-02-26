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Kılıçdaroğlu: Dünyanın barışa ihtiyacı var

"Nükleer güç sahibi olan bir devletin nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye tanklarıyla girmiş olması insani olarak da kabul edilemez, uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez"

26 Şubat 2022 21:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin; “Nükleer güç sahibi olan bir devletin nükleer güce sahip olmayan bir ülkeye tanklarıyla girmiş olması insani olarak da kabul edilemez, uluslararası hukuk açısından da kabul edilemez. Dünyanın barışa ihtiyacı var. Nükleer güce sahip olmak başka ülkelerin üzerine baskı kurmak anlamına gelmemeli. Bu çerçevede eğer dünya halkları birleşebilirse çok daha güzel bir noktaya ulaşmış oluruz” dedi.

kılıçdaroğluukraynaenerji
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