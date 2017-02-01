Kılıçdaroğlu: Dünyanın alay ettiği bir ülke konumuna mı gelelim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette lider sultasının sona ermesi gerektiğini belirterek, "Milletin kendi vekilini kendisinin seçmesi lazım. Muhtar nasıl seçiliyor? Burada da buna benzer bir yöntem getirebiliriz" dedi. Seçim yasasının değiştirilmesi çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Herkes kendisinin ve çocuklarının geleceğini düşünerek sandığa öyle gitsin” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde düzenlenecek etkinliklerde parti bayrağını kullanmayacaklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1,2 milyon liralık faturasına ilişkin bir soruya, "Buradaki yanlış şurada, Başkanlık Divanı bir karar alıyor. Üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlış burada başlıyor. Bunların ayrıcalığı ne? Sınır getirmeniz lazım. Sınırsız harcama yetkisi olmaz, bunun değişmesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne oluyor" programına konuk oldu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

"(Referanduma) Hazırız. Bizim açımızdan bir sorun yok. Hayır çıkacak. Eminim çünkü hiçbir ülkenin vatandaşları kendi seçtikleri milletvekillerinin ikinci sınıf politikacı olmalarını istemezler. Çünkü milli irade parlamentoda tecelli ediyor. Parlamentonun bir başka kişi tarafından fesh edilmesini istemezler. Yani kendi iradesinin üstüne, başka bir iradenin vesayet oluşturmasını istemezler. Onun için hayır çıkacak diye düşünüyorum."

"15 yıldır ülkede koalisyon mu var? Hayır, tek parti yönetimi var, Bakanlar aynı kişiler tarafından belirlenmiyor mu? Bugüne kadar istikrar oldu mu? 15 yılda Türkiye'nin büyüme rakamına bakıyorum, koalisyon dönemindeki büyüme rakamları daha fazla. İşsizlik bu dönemde daha fazla.

Koalisyon zaten yok ki 15 yıldır. 'Çift başlılık bitecek', 15 yıldır Türkyie'de çift başlılık mı vardı?"

Gündemleri farklı

"İki tane sorum var, 15 yıldır iktidardasınız. 15 yıldır arzu edip çıakramadığınız bir yasa var mı? Tek başına iktidarsınız. Bakanlar Kurulu olup çıakramadığınız bir kararname var mı? Peki ülke neden bu halde? Kim engel oldu?

AB'ye üyelik konusunda, terör konusunda her türlü desteği veririz. Vatandaşın gündemiyle hükümetin gündemi farklı."

Referandum

"Neden 'hayır' denmesi gerektiğini anlatacağız. Parlamento üzerinde hiçbir vesayetin olmaması için, güçler ayrılığı için hayır denmesi gerekir.

Bütün yetkileri bir kişinin eline verirseniz orada denge olmaz. Anayasa değişikliği bu şekliyle geçerse, bütün yetkileri bir kişiye vereceğiz ve onu kimse denetleyemeyecek. Yargı, yürütme, yasama onun emrinde olacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzen yok"

"Kendi yetkinizi devretmiş oluyorsunuz"

"Kanun yapma tekeli Meclis'e aittir. Eğer siz başkana kanun yapma yetkisi verirseniz, kendi yetkinizi devretmiş oluyorsunuz. Bu doğru mudur, yanlış mıdır?"

"Darbe hukukunun parçası"

"Şu anda AK Parti vekillerini kim seçti? Vatandaş mı seçti? Hayır. Vatandaşın önüne listeyi koydular. Bunu geçmişte askerler yapmış, darbe hukukunun bir parçası. Şimdi başkan bu listeyi hazırladı, vekilleri buna karşı çıkacak mı?"

"Seçim yasasının değişmesi lazım"

"Biz şu andaki sistemi de savunmuyoruz. Bizim istediğimiz şu, 12 Eylül darbe hukukundan arınmamız lazım. Seçim yasasının değişmesi lazım, millet kendi vekilini kendisi seçsin."

"Suriye Anayasası ile aynı"

Peki bizim başkanlık sistemi nerede uygulanıyor? Anayasa değişiklik teklifini parlamentoda görüşürken arkadaşlarımız Suriye Anayasasını getirdiler, tercümesini yaptılar. Bu değişiklikle, Suriye Anayasası birebir tutuyor. Şimdi biz Suriye'deki rejimi kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niçin? Esad'a diyoruz ki burada demokrasi yok, baskı var, medya özgürlüğü yok, diğer haklar yok. Şimdi aynısını biz kendi ülkemize uyguluyoruz. O zaman niye biz neden bu Esad'ı suçladık. O rejim Türkiye'ye yakışır mı? Yakışmaz."

"Dayatma ile anayasa yapamazsınız"

"Seçim yasası, seçim baraj değişsin dedik. Bir dayatma ile anayasa yapamazsınız. Anayasa bir toplumsal uzlaşı metnidir. Partili Cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak?"

"Cumhurbaşkanı devletin uyum içinde çalışmasından sorumludur"

"Sayın Bahçeli de öyle diyordu... Anayasa uymadığı için anayasaı değiştirelim. Bunlar neden bir kişinin isteği üzerine yapılıyor. Cumhurbaşkanları devletin uyum içinde çalışmasından sorumludurlar. İki siyasi partinin arasında sorun çıktığında cumhurbaşkanı hakemdir. Peki cumhurbaşkanı bir partinin cumhurbaşkanı olursa hakem rolünü kim üstlenecek?"

"Yasaları bürokrasi hazırlar"

Parlamentolar kanun çıkarma fabrikası değildir. Hiçbir parlamento kendisi kanun yazmaz, Yasaları, bürokrasi hazırlar. Siyasi otorite talimat verir, tasarı hazırlanır, taslak oturulur görüşülür. bürokratlar, stklarla görüşülür olgunlaştırılır, siyasi otoriteye sunulur. Otorite bunu Bakanlar Kuruluna sunar, son şekil verildikten sonra imzalanır ve parlamentoya gelir. Parlamentoda, muhalefetle birlikte kanun daha mükemmel hale getirilir ve parlamentodan geçer. Olay budur.

"Devleti devlet yapan liyakattır"

"Çok hızlı kanun çıkarmak hiçbir işe yaramaz. Kanunların boşluğunu yargı doldurur. Buna içtihat denir. Bütün olayları yasada bulmak mümkün değildir. Bütün dünyada yargıçlara verilen bir görev vardır. Eğer kanunda sorunu çözecek düzenleme yoksa yargıç. kendisini yasama organı yerine koyar ve kanunun ruhuna uygun olarak hüküm ica eder. Yargıtay da onaylarsa bütün yargıçlar buna uyar. Devleti devlet yapan liyakat denen bu sistemdir. Siz bu sistemi yok etmeye çalışıyorsunuz. Yanlış da buradan başlıyor zaten."

Meclis'teki görüşmeler

"Buradaki sorun şu, anayasa değişiklikleri parlamentoda görüşülürken kamuoyu bilgilendirilmedi. Vatandaş sanıyor ki, Erdoğan'ı sevenler diyor ki, Erdoğan bunu istedi biz bunu yapacağız, sevmeyenler de biz karşıyız 'hayır' diyoruz. Bu Erdoğan ile bağlantılı bir olay değil. Bu 80 milyonla ilgili bir olay çünkü anayasa hepimizi ilgilendiriyor. Olaya Erdoğan penceresinden bakmak kadar yanlış bir şey yok."

"Vatandaş geleceğini düşünerek sandığa gitsin"

"15 Temmuz'dan sonra Saray'a gitmemiz gerekiyordu ve gittim. Linç edilen ailelerin aileleri perişan halde. Kim bu askerleri linç ettiyse yargılansın dedim. Hepsi 'haklısınız' dediler. Bugün linç edenlerden birini yargıya teslim ettiler mi, etmediler. Buna devlet mi denir? Bu çıkarsa hiçbir vatandaş hiçbir hakkını arayamayacak. Biz geldik gidiyoruz. Çocuklarımız özgür bir Türkiye'de yaşamak isterler. Fikir üretmek sadece insana özgündür. Siz bir apartmanın yönetimini bile denetlerken koskoca bir devletin denetlemesinin yapılmaması çatışmaya yol açar."

"AK Partililer alkışladılar, şimdi neden vazgeçtiler?"

"Taksim'de ve İzmir'deki mitinglerde parlamenter sistmein gücüne vurgu yaptım. Yenikapı'daki mitingde parlamenter demokratik sisteme vurgu yaptım. Bütçe görüşmelerinde parlamenter demokratik sisteme vurgu yaptım. Hepsinde AK Partililer alkışladılar. Şimdi neden vazgeçtiler? O alkışlar mı yanlıştı şimdi yaptıkları mı yanlıştı? Ayrıca TBMM 4 partinin ve Meclis Başkanının imzasıyla ortak bildiri yayımladı. Bildiride parlamenter demokratik sisteme vurgu yapıldı. Ne oldu da birden bire bütün bunlardan vazgeçtiler?"

"TBMM kürsüsünde parlamenter demokratik sistemi savunduğumda dönüp AK Paritlilerin sırasına 'Sizler alkışlıyordunuz. Ne değişti de vazgeçtiniz?' diye sordum ses yok, yorum da yok."

İnönü açıklaması

"İnönü hep partinin genel başkanı hem de cumhurbaşkanı olmuştur ancak sonra kendisi bırakmıştır. demiştir ki hem partinin başkanı hem cumhurbaşkanı olunmaz"

MHP seçmenine çağrı

Bütün milliyetçilerin 'hayır' demesi lazım. Bayrak bizim bayrağımızsa, Vatan bizim vatanımızsa, İstiklal Marşı bizim İstiklal Marşımızsa, dilimiz bizim dilimizse, başkentimiz Ankara ise herkesin buna hayır demesi lazım. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğiz diyorlar, bunu Meclis'te söylüyorlar. Kim söylüyor? AK Parti'nin anayasa komisyonu üyesi söylüyor. Cumhurbaşkanının danışmanları söylüyor. Cumhurbaşkanı da söylüyor. Eyalet sistemini savunuyorlar. Bir gün kalktığımızda başkan şöyle bişi yapabilir; "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birleştirdim artık burası Trakya Bölgesidir, oraya da bir vali atıyorum. Yetkisi var mı var, yapabilir. Bu endişelerimi Sayın Devlet Bahçeli'ye anlattım. Bu benim tarihi sorumluluğum"

"CHP bayrağı meydanlarda olmayacak"

"1 milyonu aşkın mağdur insan yarattılar. Buna benzer çok haksızlıklar var. Bu ülkenin sağ duyusuna havale ediyoruz. Seçime giderken bunu düşünmeliyiz. Kendi bayrağımızı kullanmayacağız. 6 oklu bayrağımız olmayacak meydanlarda. Bu CHP'nin değil Türkiye'nin sorunu. Türk bayrağı olacak meydanlarda."