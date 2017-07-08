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Kılıçdaroğlu: Dragos'tan miting alanına 3 kilometre tek başıma yürüyeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve on binler, Adalet Yürüyüşü’nün 23. gününde İstanbul’a ulaştı

08 Temmuz 2017 10:40

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve on binler, Adalet Yürüyüşü’nün 23. gününde İstanbul’a ulaştı. Bugün 24. gün. Kılıçdaroğlu, pazar günü Maltepe'de yapılacak miting alanına gidiş hakkında yaptığı açıklamada “Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre tek başıma yürüyeceğim" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meltepe’de 9 Temmuz’da gerçekleşecek “Büyük Buluşma”ya 2 gün kala soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Maltepe’de adalet, demokrasi, yargının bağımsızlığı bağlamında mesajlar vereceğini belirterek dünyanın Türkiye’deki gelişmeleri kaygıyla izlediğini söyledi. CHP lideri, “Tek tema adalet olacak. İstanbul’daki bütün siyasal partilerin AKP dahil bütün il başkanları mitinge davet edildi. Doğrudan davet yazıları elden götürüldü” dedi. Kılıçdaroğlu, “Miting alanına gelişiniz nasıl olacak” sorusuna ise “Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre tek başıma yürüyeceğim. Elimde sadece “adalet” pankartı olacak. Selvi Hanım beni alanda bekleyecek” yanıtını verdi.

En son 1968’de slogan attım

En son 1968’de slogan attığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi de slogan atıyorum. Kitlenin de buna hazırlanması lazım. Aynı kararlılık için. Bugüne kadar on binlerce kişi eşlik etti. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Kimisi bir gün, kimisi üç gün yürüdü... Sonuçta toplumun her kesiminden insanlar geldiler ve katıldılar” dedi. Kılıçdaroğlu 2019’da cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya ise “Ben siyasi partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmuyorum. Bugünden belli kişilere post hazırlamak doğru değil” diye yanıtladı.

 

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