Kılıçdaroğlu: Download hızları, Instagram filtreleri artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyonu yapıldı. 24 Haziran'daki baskın seçimler için genç seçmene seslenilen videoda, bilgisayar oyunu terimlerine ve sosyal medya kanallarına değinildi.

24 Haziran'daki seçimler için son haftaya girilirken partilerin genç seçmen için hazırladığı kampanyalar dikkat çekiyor. Bu kampanyalara Kılıçdaroğlu da bir videoyla katıldı.

CHP lideri, animasyon olarak gösterildiği videoda şunları söyledi:

"Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın, gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın… Curling artık hak ettiği ilgiyi görsün, milli gururumuz olabilsin. Oyunda cheat yapılmasın, herkes hak ettiği frag'e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz lazım. Gelin geleceğimize sahip çıkalım, hep birlikte bug'sız yeni bir dünya tasarlayalım."