Kılıçdaroğlu: Dövizin ilacı demokrasidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dolardaki yükselişin iktidarın artık ülkeyi yönetemediğinin kanıtı olduğunu belirterek “Doların, dövizin ilacı demokrasidir, demokrasi olmadıkça dolar düşmez” dedi. Milletvekilliği listelerine tepkiyi anlayışla karşıladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hangi listeyi yaparsak yapalım bir tepki olacaktı” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu , iktidarın artık ülkeyi yönetemediğini dolarda bu nedenle rekor yükselişin yaşandığını belirtti ve “Doların, dövizin ilacı demokrasidir, demokrasi olmadıkça Dolar düşmez” dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listesine ilişkin çalışmalarını tamamladıktan sonra gündeme ilişkin ilk değerlendirmesini Cumhuriyet’e yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Kırgınlıklar doğal: Milletvekiliği için başvuran tüm adaylara yürekten teşekkür ediyorum. Adaylık için başvuran ancak listelerimizde yer almayan arkadaşlarımızın burukluğunu doğal karşılıyorum. Milletvekili olup listelerde yer almayan arkadaşlarımız da dönem boyunca görevlerini bihakkın yerine getirdiler. Hangi listeyi yaparsak yapalım bir tepki olacaktı. Ancak bu tepkileri de anlayışla karşılamak gerekir. Artık bu aşamadan sonra Sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçilmesi ve parlamentoda da çoğunluğu sağlamamız için hep birlikte çalışmak durumundayız.

Sevilen, sayılan isimler: Yeni milletvekili listesi oluştururken yine bütün il ve bölgelerde sevilen, sayılan isimlerin olmasına dikkat ettik. Her bir arkadaşımızın hem sevilip, sayılması hem de halka mesaj vermesi için niteliklerini de gözettik. Dolayısıyla toplumun karşısına donanımlı, nitelikli adaylarla çıkmaya çaba sarfettik.

Hangi yüzle oy istiyorlar: Bu iktidar Türkiye’yi yönetemiyor. İktidar yakasını tefecilere kaptırmış durumda. ‘Faizi yükselt ya da dövizi indirmeyeceğim’ diyor, iki taraf da inat ediyor, kaybeden Türkiye oluyor. Faturayı vatandaş çekiyor. Bu gidiş sürerse daha da çekecek. Memura yüzde 3 zam yaptılar, enflasyon yüzde 10’un üzerinde. Döviz aldı başını gidiyor. Dünyanın en yüksek faizi ile borçlanıyorlar. Ülkeyi ne hale getirdiler. Ben hala kalkıp nasıl oy isteyebildiklerine şaşırıyorum.

Dövizi, doları demokrasi düşürür: Tüm sorunlarımızın kaynağı demokrasinin olmayışı. Demokrasinin olmadığı bir yerde hiçbir sorunu çözemezsiniz. Doları düşüremezsiniz. Doların da düşmesi, bütün sorunlarımızın da çözümü demokrasiyle mümkündür. Diktatörler ülkenin sorunlarını değil, kendi sorunlarını çözerler. Seçim bildirgemizde bütün bu sorunlara çözümlerimizi açıklayacağız.

İnce’yi başarılı buluyorum: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin performansını başarılı buluyorum. Heyecanlı buluyorum. Aday tanıtım ve bildirgemizi açıkladıktan sonra ben de kampanyaya katılacağım. Ben daha çok referandumdaki gibi farklı toplum kesimlerine seslenen toplantılar yapmayı düşünüyorum. Miting meydanlarında söylenemeyen daha akılda kalıcı ve getirilmek istenen sistemin eleştirilerini içeren anlatımlar düşünüyorum. Toplumun farklı kesimleri ile, kanaat önderler ile, her görüşten insanlarla bir araya gelmeyi planlıyorum.

CHP’nin en genç iki adayı: “Bu seçim için milletvekili listelerimizde en genç iki arkadaşımız da yer aldı. Antalya’da İsmail Hakkı Gül ve Denizli’de Bilgehan Burgul, İkisi de 19 yaşında. Bu arkadaşlarımızı kutluyorum. 137 kadın vekil adayımız var, 436 de erkek adayımız. Bu kez parlamentoda önceki dönemlere göre daha fazla kadın temsilini de gerçekleştireceğiz.”