CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dövizdeki artışta spekülasyon varsa ekonomik suçtur, hükümet gereğini yapmalıdır" dedi.

Gündeme ilişkin CNN Türk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Dövizdeki artışta spekülasyon varsa ekonomik suçtur, hükümet gereğini yapmalıdır. Seçim beyannamemiz Türkiye'nin 5 temel problemine dönük çözüm önerilerini içerecek. Seçim sonrası tabloya bakarız, varsayımlar üzerinde durmam" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin Cumhurbakanı adayı Muharrem İnce ile miting yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İnce 2. turda göreceksiniz güzel bir yardımcı kadrosuyla yola çıkacak" dedi.

Hedefindeki 10 ili ilk kez açıkladı

Seçim sürecinde genel başkan olarak miting yapmayı düşünmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun yerine salon toplantıları yapmayı planladığını ifade etti.

"CHP'ye mesafeli duran kesimlerle bire bir toplantılar yapmak istiyorum" diyen CHP lideri hedefindeki 10 ilin; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Adana, Mersin, Konya, Denizli, Antalya, Trabzon, Samsun olduğunu açıkladı.

CHP lideri, partisinin seçim seçim beyannamesine ilişkin "Heyecan verecek, umut verecek, yeni ufuklar açacak bir beyanname. 5 temel problemi; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi konusunda çözüm getiren başlıklar içerecek... " açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu dövizdeki dalgalanmayı "spekülasyon amaçlı, birilerini cezalandırma amaçlı böyle bir yönteme başvuruluyorsa bu ekonomik bir suçtur. Hükümet kim oynuyorsa ona neden müdahale etmiyor?" diye sordu.

Bahçeli'nin Çakıcı'yı ziyaret etmesi

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin, Çakıcı ziyaretini de "Alaattin Çakıcı'yı, hapse girmeden önceki faaliyetlerini toplum biliyor. Bahçeli'nin bu ziyareti toplum tarafından izlenip değerlendirilecektir" diye konuştu.