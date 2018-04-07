"Kılıçdaroğlu: Dokunulmazlıkların kaldırılmasına verilen desteği, HDP'ye anlattık CHP'lilere anlatamadık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına verilen destekle ilgili olarak, “Gerekçesini HDP’ye anlattık ama kendi arkadaşlarımıza anlatamadım” dediği iddia edildi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarının ana gündemi 2019 seçimlerine hazırlık, ittifak olasılıkları ve Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri sahada karşılaştıkları sorunları anlattı. Bir milletvekili, sahada en çok 2 soruyla karşılaştıklarını bunların, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasına neden destek oldunuz?” ve “Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” şeklinde olduğunu söyledi.

Dokunulmazlıklar görüşülürken “Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz” açıklaması yapan Kılıçdaroğlu istişare toplantısında da bu değerlendirme üzerine kararını savundu. Kılıçdaroğlu’nun, “Dokunulmazlıklarla ilgili tavrın gerekçesini HDP’ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadım” serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına verilen desteğin gerekçesi olarak, “düzenleme referanduma götürülseydi daha yüksek oyla geçer. Bu durumun daha büyük sıkıntılara yol açar” şeklindeki görüşünü tekrarladığı belirtildi.

50+1 değil 60 ricası

Milletvekilerini söz birliği, ortak tutum konusunda uyaran Kılıçdaroğlu, kendi konuşmaları başta olmak üzere parti yöneticilerinin açıklamalarının yaygınlaştırılmasını ve çoğaltılmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun bir talebi de seçimler için iddiada çıtanın yükseğe konulması yönünde oldu. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 değil, en az yüzde 60 oy alacağız” iddiasıyla politika yapılmasını, sonucun da bu olacağını söyledi.