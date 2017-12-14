Kılıçdaroğlu: Doğu Kudüs'teki konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek, ''Doğu Filistin'e gidecekler Filistin Devleti'nin Türkiye Büyükelçiliği'ni burada kurduk diyecekler'' ifadesini kullandı.

"Bu ülke freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Hep birlikte ülkeyi aydınlığa çıkarmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Olay sağ sol mücadelesi olmaktan çıkmıştır artık Türkiye'nin geleceği olayıdır" şeklinde konuştu.

Muğla'da toplu açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Bizim için yandaş değil vatandaş esastır. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın durumu hiç iç açıcı değil. Gittiler Sudan'da binlerce dönüm arazi kiraladılar. AK Parti'nin başında oturan zata sormak istiyorum sen Sudan'da araziyi niye kiraladın? Bu ülkede toprak mı yoktu tohum mu yoktu? Her şey vardı. Kendi çiftçi ile rekabet edeceksin. Taşeron işçisinin derdini bile bilmezlerdi dedik dedik nihayet duydular. Taşeron işçisinin derdini çözeceksin sonuna kadar takip edeceğiz.

"Bu ülke freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor"

Bu ülke freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Hep birlikte ülkeyi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Olay sağ sol mücadelesi olmaktan çıkmıştır artık Türkiye'nin geleceği olayıdır.

Filistin bizim milli davamızdır 1968'lerde gencecik fidan gibi çocuklarımız gitti çoğu orada hayatını kaybetti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararı çok önemli.

"Doğu Filistin'e gidecekler Filistin Devleti'nin Türkiye Büyükelçiliği'ni burada kurduk diyecekler"

Ben bu kararın gereğini hükümetin yerine getirmesini istiyorum. Doğu Filistin'e gidecekler Filistin Devleti'nin Türkiye Büyükelçiliği'ni burada kurduk diyecekler. Verdiğin sözü tutacaksın. Diyeceksin ki 'Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Doğu Filistin'de Filistin Devleti'nin büyükelçiliğini kuruyorum.' Yaparlar mı?

Yapmalarını istiyorum. Bütçe görüşmelerinde Sayın Binali Yıldırım 'Bizim Doğu Filistin'de Filistin Devleti'nin Büyükelçiliği yani Türkiye'nin orada büyükelçiliği var' dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine baktık yok. Sen Başbakan olarak eline verilen bu metni okurken hiç düşünmedin mi Kudüs'te bizim büyükelçiliğimiz yok? Nerede? Tel Aviv'de. Orada olması lazım. Doğu Kudüs'te ne var? Konsolosluğumuz var. Şimdi o konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin. Filistin Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ni yapın.''