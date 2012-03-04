Kılıçdaroğlu, Doğan Yurdakul'u ziyaret etti

T24 - Odatv davasında tahliyesine karar verilen gazeteci Doğan Yurdakul'u ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakana verilen yetkilerin doğru olmadığını ifade etmiştik. Bu yetkilerin yaygınlaştırılması işi tümüyle sulandırmak anlamına gelir, doğru değildir'' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu olarak yargılandığı ''Odatv'' davasında tahliyesine karar verilen gazeteci Doğan Yurdakul'u tedavi gördüğü TOBB ETÜ Hastanesinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Yurdakul'un oldukça neşeli, moralinin yerinde olduğunu, büyük ihtimalle 6 Mart Salı günü by-pass ameliyatı geçireceğini söyledi.

''Kendisinden Silivri toplama kampındaki anılarını kısmen dinledim'' diyen Kılıçdaroğlu, bunları hüzün ve mizah dolu anılar olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Yurdakul'un avukatıyla da kısa süre görüştüğünü belirtti.

Bir basın mensubunun ''Askerin de MİT mensupları için değiştirilen kanunun benzerine yönelik bir talebi olduğuna ilişkin haberler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, yapılan düzenlemeyi doğru bulmadıklarını söyledi.

Bu yönde daha önce açıklamaları olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakana verilen yetkilerin doğru olmadığını ifade etmiştik. Bu yetkilerin yaygınlaştırılması işi tümüyle sulandırmak anlamına gelir, doğru değildir'' diye konuştu.

Başka bir gazetecinin bir röportajını anımsatarak, ''(CHP dine karşı algısı değişecek) demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Uzun yıllar AKP benzeri partiler CHP'nin dine karşı bir parti olduğu algısını yaygınlaştırmak istediler ve bu konuda özellikle Anadolu'da yaygın bir propaganda yaptılar'' dedi.

Hiçbir siyasi partinin, aklı başındaki kimsenin dine karşı olmadığının bilinmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Din farklı bir şeydir. İnsanların manevi dünyasına siyasetçinin girmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur'' diye konuştu.

Herkesin inancına saygılı bir anlayışa sahip olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Bunu siyasette malzeme olarak kullanmanın doğru olmadığını hatta dinen günah olduğunu bilen bir anlayışa sahibiz. Bunu ifade etmek istedim. Bu algıyı maalesef AKP ve onun Genel Başkanı zaman zaman dillendiriyor, bu da bizi üzüyor. Türk siyaseti açısından da demokrasi açısından da demokrasinin derinleşmesi açısından da bu tür uygulamalar yanlış. Biz artık 21. yüzyılda herkesin inancına, kimliğine, giysisine saygı göstererek onu insan olduğu için sorunları çözmeye hazır bir siyasal anlayışla yola çıkmak durumundayız. Düşüncemiz bu.''

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, kendisine yönelik ''Kayseri halkından özür dilemesi gerektiği'' yönündeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, ''Sayın Bekir Bozdağ benim muhatabım değil'' dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Ona şöyle bir öneride bulunmak isterim. Acaba bir belediye çalışanının tuttuğu rüşvet defterinin ne anlama geldiğini kendisi biliyor mu? Kendisinin ahlakı böyle bir defteri görmemezlikten geliyor mu? Bir insanın ahlaklı olması her şeyden önce 'rüşvet' denilen bir olaya gözlerini kapatmaması anlamına gelir. Hem buna gözlerinizi kapatacaksınız, bunu görmeyeceksiniz; sonra kalkacaksınız 'bunu ortaya çıkardık' diye bizi suçlayacaksınız. Doğru değil.''

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun, Yurdakul'u ziyaretinin ardından Korkut-Eda Sökmen çiftinin yeni doğan Sarp ve Selin isimli ikiz bebeklerini de ziyaret ettiği, bebeklere altın hediye ettiği bildirildi.