Kılıçdaroğlu: Dış politikaları çıkarlarımız üzerine inşa etmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Komşularımızla ilişkilerimizi de akıl üzerine inşa etmek zorundayız. Dış politikamızı kendi ülkemizin, kendi insanımızın çıkarları üzerine inşa etmek durumundayız. O zaman hem içeride hem dışarıda saygın bir toplum yaratmış oluruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı kısa konuşmada, siyasetin zenginleşme aracı olmadığını belirterek, siyasetçilerin halka adanması gerektiğini söyledi.

Ülkeyi yönetme iddiasında olanların siyaseti toplumun mutluluğu üzerine inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, huzurlu bir toplum için de hem iç hem de dış politikada akılcı bir yol izlenmesinin önemine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Komşularımızla ilişkilerimizi de akıl üzerine inşa etmek zorundayız. Bütün ülkeler dış politikalarını kendi ülkelerinin çıkarları üzerine inşa ederler. Biz de kendi dış politikamızı başkalarının değil, kendi ülkemizin, kendi insanımızın çıkarları üzerine inşa etmek durumundayız. O zaman hem içeride hem dışarıda saygın bir toplum yaratmış oluruz" diye konuştu.

İftara katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de siyasetteki üsluba dikkati çekerek, üsluptaki bozulmanın birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde tüm vatandaşları üzdüğünü söyledi.

Destici, terör ve şiddete bulaşmamış her türlü protesto ve tepkinin "Anne sütü kadar" helal olduğunu da kaydetti.