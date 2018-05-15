Kılıçdaroğlu dinleme iddiasına yanıt verdi: Gerekirse Almanya aleyhine dava açacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü "Adalet Yürüyüşü"ne katılanların telefonlarına Almanya'da üretilen bir casus yazılım bulaştırılarak, telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin olarak konuştu. CHP lideri, "Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman şirketi Finfisher'ın geliştirdiği bir virüsün, geçen yaz düzenlenen Adalet Yürüyüşü sırasında CHP'lilerin cep telefonların bulaştırıldığı ve bu virüs üzerinden CHP'li siyasetçilerin konuşmalarının dinlendiği, yazışmalarının canlı olarak takip edildiği haberine Kılıçdaroğlu şu sözlerle karşılık verdi:

"Sayın Erdoğan, ortağı değilsen bizi dinleyenleri ortaya çıkarmalısın. Almanya'da üretilen bir casus programına dair haberler çıktı. Alman hükümetine sormuşlar, bu casus programını Türkiye'ye satılması için kime izin verdiniz diyor? Google, 29 gün internette kaldıktan sonra bunun bir casusluk programı olduğunu fark edince geri çekiyor."

"Biz merak ediyoruz, Alman hükümeti bu casusluk programını Türkiye'de kime sattı. Demokrasi, insan hakları, adalet, hak, hukuk diyorsanız ortaya çıkarın. Biz gerekirse Alman hükümeti aleyhine Almanya'da dava açacağız. Bizi dinlemişler, sanıyorlar ki bir şey bulacaklar. Vallahi bir şey yok. Onlarda biliyorlar."