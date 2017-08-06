AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın, bir televizyon programında “Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan’dır” sözlerine dün MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım tepki gösterdi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?" diye sordu.

Hürriyet'ye Ahmet Hakan'ın "Devlet Bey tamam da asıl AKP’nin başkanı ne düşünüyor?" başlığıyla (6 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruluyor” açıklamasıyla ilgili olarak...

“Devlet Bey acaba ne düşünüyor bu konuda” diye yazmıştım.

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Telefonum acı acı çaldı.

Baktım, arayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

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Bir-iki nezaket cümlesinin hemen ardından konuya girdi.

Söyledikleri şunlar:

- Devlet Bey ne düşünüyor diye sormuşsunuz. Gayet yerinde bir soru.

- Ama AKP’nin genel başkanının ne düşündüğünü de sormak gerekmez mi?

- Sonuçta “Yeni bir devlet kuruyoruz” diyen kişi AKP’nin MKYK üyeliğini yapmış bir isim...

- AKP Genel Başkanı’nın bu konuda ne düşündüğünü söylemesi gerekmez mi?

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Ben en çok Devlet Bey’in bu konuda ne düşündüğünü merak etmiştim.

Ama anlaşılan Kemal Bey, bu konuda Devlet Bey’den ziyade Tayyip Bey’in ne düşündüğünü merak ediyor.

Bakalım merakı giderilecek mi?

Ayhan Oğan da dış güçlerin bir oyunu mu?

Maçka Parkı’nda bir güvenlikçinin bir kadına kıyafetinden dolayı saldırmasına...

“Dış güçlerin oyunu” dediler.

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Bir adamın elinde baltayla Siverek’te Atatürk heykeline saldırmasına...

“Dış güçlerin oyunu” dediler.

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Bakalım:

AK Partili Ayhan Oğan’ın...

“Yeni bir devlet kuruyoruz” açıklamasıyla ilgili olarak...

İlk kim “Ayhan Ogan dış güçlerin bir oyunudur” diyecek?