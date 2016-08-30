Kılıçdaroğlu: Devasa Osmanlı geriye fabrikasız, yolsuz, cahil bir Anadolu bıraktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya Dumlupınar'da düzenlenen '30 Ağustos' töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Devasa Osmanlı nasıl bir Anadolu bıraktı. Fabrikası olmayan, yolu olmayan, cahil bir toplumla ne yapabilirsiniz? Köy enstitüleri bunun için kurulmuştur. Yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki bir daha aynı tuzaklara bu ülkeleri düşürmemeliyiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Oturup, şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerek. 1930’da ancak kendi Merkez Bankamızı kurduk. Osmanlı kendi parasını kuracak banka sahibi değildi. İlk Türkiye Cumhuriyeti’nin parasını basan Merkez Bankası olmuştur.

Hayatı savaşta geçen Gazi Mustafa Kemal, “Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir” demiştir. “Biz bütün mazlum ülkelere örnek olduk. O zaman sıra geldiği ekonomik zaferlere.”

Bakın cumhuriyet kurulurken kadınlarda okuma yazma binde 8. Erkeklerde yüzde 7. Onların da çoğu gayrımüslim. Devasa Osmanlı nasıl bir Anadolu bıraktı. Fabrikası olmayan, yolu olmayan, cahil bir toplumla ne yapabilirsiniz? Köy enstitüleri bunun için kurulmuştur. Yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki bir daha aynı tuzaklara bu ülkeleri düşürmemeliyiz. Bu toprakların mayasında insan vardır, güzellik vardır. İnsana saygı vardır.