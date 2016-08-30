T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Devasa Osmanlı geriye fabrikasız, yolsuz, cahil bir Anadolu bıraktı

"Yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz, bilmeliyiz ki bir daha aynı tuzaklara düşmeyelim"

30 Ağustos 2016 17:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya Dumlupınar'da düzenlenen '30 Ağustos' töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Devasa Osmanlı nasıl bir Anadolu bıraktı. Fabrikası olmayan, yolu olmayan, cahil bir toplumla ne yapabilirsiniz? Köy enstitüleri bunun için kurulmuştur. Yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki bir daha aynı tuzaklara bu ülkeleri düşürmemeliyiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Oturup, şapkayı önümüze koyup düşünmemiz gerek. 1930’da ancak kendi Merkez Bankamızı kurduk. Osmanlı kendi parasını kuracak banka sahibi değildi. İlk Türkiye Cumhuriyeti’nin parasını basan Merkez Bankası olmuştur.

Hayatı savaşta geçen Gazi Mustafa Kemal, “Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir” demiştir. “Biz bütün mazlum ülkelere örnek olduk. O zaman sıra geldiği ekonomik zaferlere.”

Bakın cumhuriyet kurulurken kadınlarda okuma yazma binde 8. Erkeklerde yüzde 7. Onların da çoğu gayrımüslim. Devasa Osmanlı nasıl bir Anadolu bıraktı. Fabrikası olmayan, yolu olmayan, cahil bir toplumla ne yapabilirsiniz? Köy enstitüleri bunun için kurulmuştur. Yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz. Bilmeliyiz ki bir daha aynı tuzaklara bu ülkeleri düşürmemeliyiz. Bu toprakların mayasında insan vardır, güzellik vardır. İnsana saygı vardır. 

 

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluCHP30 Ağustos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24