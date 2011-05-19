Kılıçdaroğlu: Dersimliyim gururluyum

T24 - CHP Lideri'ni hemşerileri "Dersim seninle gurur duyuyor" diye alkışladı. Kılıçdaroğlu da "Desimliyim, gururluyum" karşılığını verdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de hemşerileri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.



Kılıçdaroğlu da bu coşkuya "Dersimliyim ve Dersimli olmaktan gurur duyuyorum. Aslımla da gurur duyuyorum. Aslından korkmak da ayıptır" sözleriyle karşılık verdi.



Meydanda "Dersim seninle gurur duyuyor" sloganının yankılanmasıyla Kılıçdaroğlu, hemşerilerine "Ben yiğitlerin harman olduğu yerde doğdum. Burada büyüdüm. Elbette Tunceliliyim elbette gurur duyuyorum" diye seslendi.



Kılıçdaroğlu daha sonra sözü Başbakan Erdoğan'a getirdi:



"Türkiye’yi bilmiyorlar. Oku, iyi oku, Anadolu’yu, Türkiye’yi oku. Bu Anadolu’yu nasıl görmezlikten gelirsin? Hayatım boyunca kimsenin diniyle, diliyle uğraşmadım.



Nasıl olur da biz ayrılığı gayrılığı yaparız. Cumhuriyet’i kurarken adımız Kemal’di, Kemal’in kurduğu okullarda okuduk. Okulda bize köylü çocuğu, Anadolu çocuğu demediler. Okuduk devlette hizmet ettik, milletvekili olduk, bir partinin başına geldim. Anadolu’nun güzelliği budur.



Ben ayrım yapmadan, yandaş demeden sadece vatandaş diyerek hizmet etmek istiyorum. Demokrasi ve özgürlük içinde gelecek ve hizmet edilecek.



Düşmanımız kimir bizim demiş Yunus, biz kimseye kin tutmayız demiş. Biz de kimseye kin tutmayız.



Biz herkesin olduğu, herkesin özgür olduğu, demokrasinin geliştiği ülke için uğraşıyoruz."





