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Kılıçdaroğlu: Dersim'i karanlık bir olay olarak algılamamak gerekiyor

CHP Genel Başkan'ı Kemel Kılıçdaroğlu'nun, 2008 yılında yaptığı "Dersim'i karanlık bir olay olarak algılamamek gerekir" değerlendirmesi, özür tartı&

25 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP Genel Başkan'ı Kemel Kılıçdaroğlu'nun, 2008 yılında yaptığı "Dersim'i karanlık bir olay olarak algılamamek gerekir" değerlendirmesi, özür tartışması nedeniyle yeniden gündeme geldi.


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Dersim konusunda 'Özür yetmez topraklar geri verilsin' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleri zor durumda bıraktı.


İnternete düşen bir video CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak. Kılıçdaroğlu Dersim olayları için "Dolayısıyla özür dilemek veya özür dilememek gibi değil, o günün koşullarında olan bir olaydır" ifadesini kullanıyor.



İsyan bastırılmıştır


Genç Bakış adlı televizyon programında bir öğrencinin Dersim sorusuna Kılıçdaroğlu, böyle cevap veriyor:


"1938'de acı bir olay yaşanmıştır. Ama bu acı olayı tarihteki yerini ve konumunu çok iyi değerlendirmek lazım. O coğrafyada isyan olmasın diye özel bir yasa çıkarılmıştır. Dersimliler vergi ödemesin diye. Okullaşma oranı başlatılmıştır. Ama sonuçta o coğrafyada isyan çıkmıştır ve isyan bastırılmıştır. Dolayısıyla özür dilemek veya özür dilememek gibi değil, o günün koşullarında olan bir olaydır. Bu olayı Cumhuriyet tarihinin çok karanlık ve derin bir olayı gibi algılamamak gerekiyor diye düşünüyorum."



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