-KILIÇDAROĞLU DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Marmara depremi sonrası Irak'ın yardımıyla Kocaeli'de yapılan Arızlı Konutları'nda kalan bir grup depremzede ile görüşerek, sorunlarını dinledi. Aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 25 kişi, CHP Kocaeli İl Başkanlığına ait bir otobüsle sabah saatlerinde CHP Genel Merkezine geldi. Burada partililerle görüşen depremzedeler, aynı araçla TBMM Dikmen kapısı önüne geçti. CHP Grup Toplantısına katılıp Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini belirterek TBMM'ye girmek isteyen gruba, güvenlik güçleri, parti yetkililerinden kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini belirterek izin vermedi. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP'li milletvekilleriyle görüşmekte ısrar eden gruptakiler, yaklaşık 4 saat Meclis Dikmen kapısı önünde bekledi. Depremzedeler, bu arada CHP'li yetkilileri telefonla aradı ve görüşme taleplerini aktardı. Bunun üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ve Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Meclis Dikmen kapısı önüne gelerek depremzedelerle görüştü. Durumdan haberdar edilmediklerini belirten milletvekilleri, depremzedelerden özür diledi. Gruptakilerden Recep Uğur, milletvekillerine, Arızlı Konutları'nın depremzedeye hibe edildiğini, ancak bu konutlara göz koyanların çeşitli yollarla kendilerini buradan çıkarmak istediğini söyledi. Uğur, ''Arızlı Konutları TOKİ kabul edilsin ve bu zamana kadar ödediğimiz para peşinat sayılıp 150-200 TL taksitlerle depremzedelere verilsin ya da konutların yakınlarında TOKİ standartlarında 4'er katlı binalar yapılarak 150-200 TL taksitlerle bize verilsin'' dedi. Bunun üzerine milletvekilleri, görüşmek üzere depremzedeleri Meclis'e davet etti, ancak güvenlik güçleri, ''eylem yapılabileceği'' gerekçesiyle gruptakilerin tamamını TBMM'ye almadı. Buna tepki gösteren depremzedeler, ''Ankara'ya çocuklarıyla geldiklerini, eylem yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını'' belirtti. Polisle yapılan görüşmenin ardından 3 depremzede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Meclis'e girdi. Recep Uğur, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM'deki odasında görüştükleri Kılıçdaroğlu'na sorunlarını aktardıklarını ve taleplerini içeren dosyayı verdiklerini söyledi. Uğur, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine konuyla ilgilenme sözü verdiğini ifade etti. Görüşmenin ardından depremzedeler, Meclis'in önünden ayrıldı.