Kılıçdaroğlu depremzedeler için dana kestirdi

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Van’ın Erciş İlçesi’nde Kurban Bayramı’nın ilk günü depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. CHP'nin, Van'ın depremde ağır hasar alan ilçesi Erciş'in il olması için önümüzdeki günlerde TBMM'ye kanun teklifi vereceği bildirildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türk Kızılayı Afet Aşevi’nde konuşma yaptığı sırada, Erçiş Stadyumu’ndaki çadır kente geldi.



Yanında eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ile gelen Kemal Kılıçdaroğlu, önce depremzede çocukları sevdi ve 10’ar lira bayram harçlığı verdi.



İlköğrenimini Erçiş’te tamamladığını bir kez daha hatırlatan Kılıçdaroğlu, daha sonra deprem nedeniyle ayağı kırılan Nusret Eroğlu’nun çadırına girip bir süre sohbet etti.

Ayaküstü sohbet



Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Kılıçdaroğlu, çadır kenti gezdikten sonra Türk Kızılayı Afet Aşevi’ne geçip burada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le buluştu. Cumhurbaşkanı Gül ile ayaküstü sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



"Benim değil, vatandaşın değerlendirmesi önemli. Daha önce geldiğimde ’yurttaşların ihtiyaçları var’ dedim. Aynı şikayetler devam ediyor. Çadır, işsizlik sorunu var. Esnafın derdi daha fazla, dükkânlarını açamıyorlar. Buranın felaket bölgesi ilan edilip ayağa kaldırılması lazım. Yaralar tam olarak sarılmış değil. Üzülerek söylüyorum gerçek bu. Yurttaşların değerlendirmeleri olarak aktarın bunları."



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül’le buluşmasıyla ilgili olarak, "Sadece selamlaşma düzeyindeydi. Ben bugün burada kalacağımı söyledim, o da ayrılacağını söyledi" dedi. Kılıçdaroğlu, depremde insanlık dersi veren, yardım malzemesi içinde bulduğu 5 bin lirayı sahibi Cemil Metin’e ulaştıran İsmet Demir’le de bir araya geldi.

Dana kestirdi



Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra kurbanını kestirmek için Erçiş Mezbahane Müdürlüğü’ne gitti. Burada kurban olarak dana kestiren Kemal Kılıçdaroğlu, kasaplara da 200’er lira bahşiş verdi. Selvi ve Kemal Kılıçdaroğlu kurban kestirirken birlikte dua etti.



