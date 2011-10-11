Kılıçdaroğlu: Deniz Feneri köstebeği Beşir Atalay

T24- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri soruşturmasının örtülmek istendiğini belirterek, Almanya’da 1 yıl 5 ayda her şeyin bittiğini Türkiye’de ise hâlâ bir sonuç alınamadığını söyledi. Daha önce Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle dönemin İçişleri Beşir Atalay’ın tarafsız olup olamayacağını sorduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, soruşturmanın köstebeği olarak da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ı işaret etti ve açıkça “Köstebek Beşir Atalay’dır” dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

Geçen hafta Deniz Feneri köstebeğini açıklayacağımı söylemiştim. Aslında herkes biliyor ama birisinin çıkıp açıkça söylemesi lazım. Ama önce Deniz Feneri ile ilgili biraz geçmişe bakmakta fayda var. köstebek olmanın nerelere dayandığını toplum çok iyi görmeli. Kamu yararına çalışan dernek statüsü vermek istediler. Danıştay reddetti. Deniz Feneri’ne izinsiz para toplama yetkisi verdiler. TBMM’de Deniz feneri’ne üstün hizmet ödülünü verdiler.

Almanya’da hapiste yatan adam burada vekaletname çıkardı. Bunu ortaya çıkardık kıyamet koptu ama kimse bu nasıl oluyor diye sormadı.

Almanya’da açılan dava 1 yıl 5 ayda bitti. Burada 2008’de açılan davadan hala sonuç yok. Yüzyılın soygununun üzeri örtülmek isteniyor. Geçmişte İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve RTÜK Başkanın Zahid Akman’ın kurdukları film şirketi ile ticari ortaklığını gündeme getirmiştim. Film işini çok iyi yapıyorlar gerçekten.

Geçmişteki ortaklığın tarafsızlığını koruyamayacağını göstermez mi diye Başbakan’a sormuştum. 21 Ekim 2008’de bu soruları sormuştum. Şimdi ekim 2011’deyiz. 3 yıl geçmiş hala yanıt yok. Meclis içtüzüğüne göre 15 gün içinde yanıt verilmesi lazımdı.

Haklılar tabi nasıl yanıt verecekler. Hepsine evet diyecekler. Öyle olunca bütün filmler ortaya çıkacak. Köstebek’in dosyasını özet olarak size sunacağım.

İçişleri Bakanlığının özel kaleminden bakanın koruma müdürü Kırıkkale Belediye Başkanı’nı arıyor. Bu görüşme 134 saniye sürüyor. Aynı akşam 14 10 2009 saat 22:22:35’de yani 3 saniye sonra. Kırıkkale belediye Başkanı hemen telefona sarılıyor Mustafa Çelik’i arıyor. Asıl fail o. Veli Korkmaz Mustafa Çelik’e üstadım diye sesleniyor.

Veli Korkmaz diyor ki acele bana ev telefonunu ver diyor. Ve sabit telefondan Mustafa Çelik’i arıyor. Mustafa Çelik arama kararını İsmail Karahan’a bildiriyor.

İçişleri Bakanı’nın koruma müdürü, gecenin o saatinde saniyelerle dakikalarla açıkladığım telefon trafiği. Bu yapı demokrasiye yakışan bir yapı değildir. Bu yapı tüyü bitmemiş yetimin cüzdanına tüy dikmek demektir. Tapeler önümüze geliyor diyordu ya Başbakan. Savcılar görevden alınıyor. Ne yaptı o savcılar namuslarıyla çalıştılar.

Köstebek Beşir Atalay’dır…"