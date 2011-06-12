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Kılıçdaroğlu: Demokrasi şöleni var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sabah saat 10.15’te oyunu Ankara Arjantin İlköğrteim okulunda kullandı.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Demokrasi şöleni var. Umarım demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur” dedi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sabah saat 10.15’te oyunu Ankara Arjantin İlköğrteim okulunda kullandı. CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

Okul çıkışında toplanan kalabalığın “Başbakan Kemal” tezahüratlarıyla karşıladığı CHP Lideri burada kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi.

“Uzun bir maratonun sonuna geldik. Bugün halkın karar günü. Halkın kararına saygı duyacağız. Güzel bir hava var. Demokrasi şöleni var. Umarım demokrasiyi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur.”

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği Kılıçdaroğlu oy kullandıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gitti.



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