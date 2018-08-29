Kılıçdaroğlu: Demokrasi mücadelesinin önderi olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunun giriş yazısında, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirerek “CHP ülkemizin demokratikleştirilme mücadelesinin önderi ve öncüsü olma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, söz konusu raporda özetle şu mesajları verdi:

“24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye parlamenter sistemden, adına ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ denilen, görünüşte başkanlık sisteminin şekli bazı özelliklerine sahip ancak fren- denge mekanizmalarından yoksun bir sisteme geçmiş bulunmaktadır. Seçimler ülke sorunlarının çözülmesi için yönetimlere daima bir fırsat sunarlar. Ancak 24 Haziran sonrası ortaya çıkan siyasi ve ekonomik tablo yürürlüğe giren sistemin ve Cumhurbaşkanı’nın öteden beri bilinen, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile somutlaşan yönetim anlayışının ülke sorunlarını çözemeyeceğini göstermiştir. 24 Haziran seçimleri iki açıdan Türkiye demokrasi tarihinde bir ilki temsil etmektedir:

1 - Bu seçimlerle birlikte Türkiye parlamenter sistemden, adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen, başkanlık sisteminin temel kurumlarından yoksun nevi şahsına münhasır bir sisteme geçmiştir.

2 - Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda ilk kez bazı siyasi partiler oluşturdukları ittifaklarla milletvekili genel seçimine girmişlerdir.

Daha önce MYK’da yapılmış şimdi de PM’de yapılacak olan sunum ve değerlendirmelerle cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi sonuçları ile ittifakların seçimlere etkisi konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınmış olacaktır. Değerlendirmeler yeni dönem çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Diğer yandan yaklaşmakta olan yerel seçimler yerel yönetimlerin performansının değerlendirilmesi yanında, iktidarın yerel yönetim politikalarındaki olumsuz uygulamalarının sona erdirilmesi için de önümüzde büyük bir fırsat olarak durmaktadır. Bu fırsatı en iyi şekilde kullanarak CHP’nin ‘Yerel Yönetimler Reform Programı’nı hayata geçireceğiz.

Ülkenin sorunları çözümsüz değildir. İnsanımız mutluluğa, iyi bir geleceğe layıktır. Siyaset kurumunun görevi bu geleceği hazırlamaktır. CHP insanın ve toplumun mutluluğunu hedef alır. Sorunların çözümü ve aydınlık gelecek her alanda demokratikleşmeyi öngören bir demokratikleşme programı ile mümkün olacaktır. Bu program çerçevesinde; ‘devletin demokratikleştirilmesi, ekonominin demokratikleştirilmesi, siyasetin demokratikleştirilmesi, toplumsal ve sosyal hayatın demokratikleştirilmesi’ şarttır. CHP ülkemizin demokratikleştirilme mücadelesinin önderi ve öncüsü olma sorumluluğunu kararlılıkla sürdürecektir.”